– Elmondani nem tudom, hány Parno Graszt-koncerten voltam és mennyi zseniális estém fűz ehhez a zenekarhoz. Szóval mit is írhatnék, iszonyat boldog vagyok, hogy létrejött egy közös dal. Csináltunk hozzá egy klipet is – ezt a klipet várom a legjobban hogy kijöjjön, amióta zenélek! – Dánielfy Gergő ezekkel a szavakkal vezette fel a közösségi oldalain a Boldog igazán című dalt, amit a népszerű paszabi együttessel közösen készítettek és ami néhány nap alatt óriási nézettséget ért el a legnagyobb videómegosztó portálon.

Színházi főszerep

Dánielfy Gergővel az elmúlt időszakban többször is találkozhattak a nyíregyháziak, hiszen a VIDOR Fesztiválon fantasztikus koncertet adott, majd kiderült, hogy a Móricz Zsigmond Színházban Gulácsi Tamással váltott szereposztásban ő alakítja A padlás főszereplőjét, Rádióst. Az előadással kapcsolatban lapunknak adott interjújában azt mondta, nagy örömmel mondott igent a felkérésre, annak ellenére, hogy ez egy elég sűrű időszak az életében. – Szerencsére a zenekarral kapcsolatban is nagyon sok a feladat, emiatt az elkövetkező időszakban gyakran kell majd ingáznom Budapest és Nyíregyháza között, de a színház szeretete segít ezt megoldani – fogalmazott akkor. Mint mondta, egyetlen napja sem telik el úgy, hogy ne hallgatna zenét, számára ez az érzelmek kifejezésének legfontosabb módja. Szöveget és dalokat ír, ami egy olyan kifejezőrendszer, ami sok mindenben segíti. A dalaiban olyan érzéseket is a világ elé tár, amiket a valós életben még a barátainak sem mer bevallani, éppen ezért ez az élete egyik legfontosabb része. A színházban pedig azt szereti, hogy bár megírt szöveggel dolgozik, egy másik személyiség karakterébe kell belehelyezkednie, s abban megtalálnia saját magát.

Itt az új album

Szeptember elején egy szívhez szóló posztban köszönte meg a rajongóknak azt a szeretetet, amit nyáron tőlük kaptak és azt is megírta, hogy öt hónapja dolgoznak az új albumon – a Ha megérkezel október 24-én került a hallgatók elé. – Mindig a koncertek után tudtam megírni azokat a dalokat, amikre büszke vagyok. Azt érzem, hogy megérkeztem arra az útra, amiben élni szeretnék. Önfeledten, csak úgy lenni és hagyni azt, hogy sodorjon az élet. Ebből jönnek a legjobb dalszövegek. Most rendesen sodort… hozzátok. Még egyszer köszi a nagy szíveteket és erőtöket, ezeket a dalokat veletek együtt írtam. Szeretném megköszönni a második családomnak, a crewnak és a zenekaromnak, akikkel egy csapatban dolgozhatok. Nélkületek nem működne ez az egész: Orosz Balázs, Farsang Gergő, Csikós Nándi, Szabó Ádám, Nánási Barnabás, Kéri Szabolcs, Hamza Sanyi, Sinai Robi, Baditz Dávid. De minden szervezőnek, kollégának szeretném megköszönni a segítségét a helyszíneken, illetve mindenkinek, aki bármi probléma is volt, azon nyomban kisegített minket – tette hozzá.

Az új dalok rövid idő alatt nagyon népszerűek lettek, a zenész pedig nap mint nap megköszöni a pozitív visszajelzéseket: akkora erőt adtok azzal, hogy ennyien hallgatjátok, hogy szavakba önteni nehéz – írta.