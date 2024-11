Nyíregyháza 34 perce

Hogyan készülnek egy előadásra a Móricz Zsigmond Színház művészei? Mutatjuk! (videó)

Less be te is a színház kulisszái mögé!

Fotó: Bozsó Katalin

Félig mese, félig musical. A Padlás minden generációt szórakoztat,s hogyan készülnek egy előadásra a művészek? Nem voltunk rest, felmentünk mi is a Padlásra, megmutatjuk mi mindent láttunk. A Móricz Zsigmond Színház idei évadának egyik legszerethetőbb darabját Gémes Antos rendezte.

