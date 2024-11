A nyíregyházi Cantemus Vegyeskar az elmúlt hétvégén Pécsen lépett fel, ahol Carl Orff: Carmina Burana című művét mutatta be a Pannon Szimfonikus Zenekarral két alkalommal. A pihenésre nem sok maradt, ugyanis 2024. november 17-én, vagyis éppen a mai napon Budapesten a Művészetek Palotájában szerepelnek a művészeti együttes tagjai. A Nyíregyházához is kötődő Talamba Ütőegyüttes meghívására lép fel a kórus a fővárosban, ugyanis a Talamba Ütőegyüttes fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli majd a Művészetek Palotájában. A koncert első részében Muszorgszkij idén százötven éves zeneművével, az Egy kiállítás képei című zongoraciklus sajátos feldolgozását mutatja be a nyíregyházi származású tagokból (Szitha Miklós, Zombor Levente) is álló együttes. A 19. századi remekművet ütőhangszerekre és elektronikára írta át az együttes, közreműködik DJ Bootsie. Az előadás második felében az együttes Sena Dagaduval és a Cantemus Vegyeskarral mutatja be a közönségnek, milyen elemi erőket tud megmozgatni az ütőhangszerek és az emberi hangok összehangoltsága, illetve harmóniája.

Színpadon a Cantemus Vegyeskar

Fotó: Dodó Ferenc