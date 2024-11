Hallottad-e hírét Szabolcs vármegyének? – ez a címe az idén 50 éves jubileumát ünneplő Nyírség Táncegyüttes ma esti műsorának, melyben Szabolcs-Szatmár-Bereg tánchagyományait állítják színpadra.

Sokszínű formában adják tovább

– A félszáz esztendő során a csapat repertoárján folyamatosan jelen voltak kisebb tájegységeink, falvaink, nemzetiségeink táncai, melyek továbbadását az egymást követő generációk mindig szívügyüknek tekintették. A színházi műsor tisztelgés a vármegyéhez szorosan kapcsolódó ősök, elődök, zeneszerzők, írók, költők, valamint természeti és épített örökségünk értékei előtt, melyeket együttesünk eredeti és sokszínű formában mutat be és örökít tovább az utódok számára – említette Demarcsek György, a Nyírség Táncegyüttes vezetője, aki a magyar néptánchagyományok tovább­élését szolgáló kutatói, hagyományőrző, illetve szervező- és alkotómunkája, valamint több évtizedes művészeti oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként az idén Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Móricz Zsigmond szerint „Szabolcs vármegyében él a legtisztább, legegyszerűbb életszokású nép, kiknek öltözete, ruházata, építkezése, életmódja, mind a legtisztesebb középutat jelzik a magyarság különféle vidékein élő szokások között. Lakói szép, egészséges, barátságos népség, amilyen a jobb viszonyok között élő magyar nép szokott lenni. Jellemük egyszerű, komoly, és mégis inkább derült, mint borús. Nem savanyú, rideg, hanem belátó, értelmes, okos, s nem oktalanul tomboló, hanem vidám, tréfás, jóízű”.

A műsor tisztelgés az őseink előtt

Fotó: PIXLSTUDIO

Értékekben gazdag vidék

Hallottad-e hírét…? – e felütést választottuk mottónknak. Hallottad-e hírét a magyar verbunknak, a kiskállói oláhosnak, a tirpák burszának, a bökönyi asszonycsárdásnak, az ajaki karikázónak, a kállai kettősnek, az urai pásztorok botolójának, a nagyecsedi és a nyírvasvári cigányok táncának? – A Nyírség, Rétköz, Szatmár, Erdőhát, Bereg páratlanul gazdag tánckultúrája és népzenéje mellett műsorunkban megelevenednek a vidék folklórhagyományai, életre kel a penyigei balladából ismert, a Szenke vizébe fulladó fiatal lányok története és a farsangi időszakban felbukkanó maszkos állat­alakoskodók vidám karaktere is – említette Demarcsek György. Hozzátette: – A hagyományos folklórkincsünk mellett épített örökségeink is vármegyénk hírnevét ékesítik, mint a tákosi templom – a mezítlábas Notre-Dame –, a túristvándi vízimalom, a tarpai szárazmalom, megannyi lakóház, templom és kastély, melyek falai a múlt emlékeit őrzik. A mindennapi életében sokszor szegény, de kultúrájában, szellemi értékeiben páratlanul gazdag vidék számtalan költőt, írót megihletett. Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Ratkó József, Váci Mihály olyan nagy alakok, akiknek műveiben ott csillog a Szabolcs vármegyei nép egyszerű lelkének ereje és nemessége. A Nyírség ezt a hagyományt ápolja a Hallottad-e hírét Szabolcs vármegyének? című műsorával.

November 9-én, szombaton 19 órától a Váci Mihály Kulturális Központban mutatják be tartalmasnak ígérkező produkciójukat. A koreográfusok: Bohács Brigitta, Demarcsek Dániel, Demarcsek György és Éder Róbert.