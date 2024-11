„Gyönyörű környezetben, remek hangulatban telt a hétvége. Olyan találkozások, beszélgetések, kapcsolatok születtek kóstolgatások közepette, amellyel Szatmár-Bereg gasztronómiáját országosan is megmutathattuk és feltüntethetjük a képzeletbeli Gasztrotérképen - árulta el Pótor Melinda, a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület elnöke. SVÉT-tagként kiváló hálózatba, közösségbe csöppentünk, ahol tényleg az a fontos, hogy milyen hazai kistermelőkkel dolgozunk. Vidékünk finomságait, a termékeinket sikerült kiváló éttermeknek is megmutatni. A standunknál kóstolhattak hidegen sajtolt géberjéni olajakat, az AZT a PASTA ízletes szatmári szilvalekváros derelyéjét, friss almát, szilvát, körtét és ezekből aszalványokat, Aszi Rudit, Szatmár ízletes 383-as vizét, a Penta különleges gyümölcspüréit, körtelevét. A rendezvény ideje alatt a DEVI termékeit készítő egyesületi tagunk és csapata 24 órán keresztül a szilvalekvárfőzés hagyományait mutatta be. A lekvár finom illata sok-sok vendéget csalogatott a rézüst közelébe és a kevergetést átvállalva ők is részesei lehettek a Szatmár »fekete aranya« készítésének. Régmúlt idők kincsei, a köztudatban mégis alig ismert a rubinpiros somlekvár és az istennők almájából készült birsalmasajtok is nagy sikert arattak a rendezvényen. Termékeink készítésénél nem csak arra törekszünk, hogy ízletesek, hagyományosak legyenek, hanem arra is, hogy a fogyasztók egészségét szolgálják, ne tartalmazzanak mesterséges adalékanyagokat. Panyola Község Önkormányzata az ízletes tájjellegű ételüket, a szilvalekváros csavart fánkot készítették helyben és kínálták a rendezvényen az Agrármarketing Centrum standjánál. Hosszú sorokban álltak a tatai vendégek, hogy megkóstolják Szatmár finomságait. A Panyolium családi manufaktúra szilvalekvárba forgatott mangalicás oldalasa volt terítéken egyedi teáival, helyi termékeivel. Az ősz nagy kedvencét a márka védett nagydobosi Téli Parázs sütőtök száraz és krémes változatát is elhoztuk a látogatóknak. Jó volt látni, hogy a vendégek és az érdeklődők kedvelik a helyi termékeket. „Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy pici szatmári falu, Panyola részt vehetett hagyományos ételeivel a SVÉT-rendezvényen, ahol több mint 30 top étterem kínálta finomabbnál finomabb ételeit és 20 híres borász kóstoltatta minőségi borait” - hangsúlyozta Muhari Zoltán, Panyola polgármestere, a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének elnöke. A turisztikai szervezet kiadványaival, prospektusaival sokaknak kínált ötletet, hogy minél többen felfigyeljenek Szatmár-Bereg turisztikai lehetőségeire, mint például az Év kerékpárútjára, a Beregi körre és sok-sok érdekességre, kincsre, amelyet ez a térség rejt, s csak arra vár, hogy az ország, a nagy világ is felfedezze és megismerje.

- Pótor Melinda -