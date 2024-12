A Cantemus Fiúkórus november 25. és 27. között Pécsen vendégeskedett. A fiúk a Kaddis című szimfóniában énekeltek a Pannon Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar közreműködésével.

Az egyesített kórusokat és zenekart Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karnagy, operarendező vezényelte. Hatalmas megtiszteltetés volt a művet Budapesten a Müpá-ban is előadni. A kórust felkészítette erre a nem mindennapi szereplésre Szabó Soma Liszt-díjas karnagy és Esznyi Gábor. A szereplés mellett a fiataloknak volt lehetőségük arra is, hogy énekeljenek Pécs történelmi negyedében és a budapesti bazilikában is. A fiúkórus mindegyik fellépésén nagy sikert aratott, tovább növelték a Cantemus kórus és Nyíregyháza hírnevét.