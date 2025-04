Szereted a VIDOR Fesztivált? Fantasztikus hírünk van!

– A legfontosabb feladat a bérek rendezése, de a pluszforrásoknak köszönhetően többet költhetünk majd díszletekre, jelmezekre, színesebbek lesznek a Rózsakert Szabadtéri Színpad, a Bencs Villa és a Szindbád Rendezvénytér programjai is. A VIDOR Fesztivál költségvetése is emelkedhet, ami azt jelenti, hogy a látogatók a korábbiaknál is nagyszabásúbb fesztiválon szórakozhatnak – mondta az igazgató, aki szerint a támogatási összeg ilyen mértékű növekedése és hosszú távú biztosítása tovább emeli majd a nyíregyházi színház előadásainak eddig is magas színvonalát és hozzájárul ahhoz, hogy a műsorpolitika változatosabb legyen – mindennek a nyertesei pedig maguk a nézők lesznek.