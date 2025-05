Kulisszatitkok: a dadogós herceg és a beszédtanár különös története

A színházi darabokból legismertebb eddigi beszédtanár Higgins professzor volt a My Fair Ladyből, akinek sikerült a kis utcavirágból beszédével is előkelő hölgyet varázsolnia. Kicsit más körülmények között, de ugyanolyan nehéz dolga van Lionel Logue-nak, akinek Bertie-t, York hercegét, a leendő királyt kell megszabadítania a nyilvános megszólalás félelmétől és a dadogásától. A király beszéde című darabot április 12-én mutatta be nagy sikerrel a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulata, a herceget Gulácsi Tamás, a beszédtanárt pedig Horváth László Attila alakítja. Utóbbi művész lesz május 13-án 17.30-tól a Bencs Villa vendége, és többek között arról mesél majd, kellett-e hangtant, fonetikát tanulnia? Miben volt más a próbafolyamat a többi előadáshoz képest? Hogyan emlékszik vissza a beszédtechnika-órákra? A kiváló színésszel Minya Károly beszélget majd.