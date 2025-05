Ezúttal is zúzós koncertet adott a Tankcsapda

Dörrent az ágyú a Monostori erődben, ám ezúttal nem hadtörténeti bemutató keretében. A Tankcsapda nyitotta a nagykoncertek sorát a Komáromi Napok zenei fesztiválján – erről a kemma.hu számolt be. Mint írják, a Komáromi Napok zenei fesztiválját tavaly Lukács Laciék zárták, most pedig ők nyitották. A zenekar idei komáromi koncertje történelminek is mondható, ugyanis ebben a felállásban utolsó előtti koncertje volt a zenekarnak. Ahogy azt a haon.hu elsőként megírta, Sidlovics Gábor, azaz Sidi és a banda útjai elválnak, és ebben az összetételben május 2-án, a Budapest Parkban áll utoljára közönség elé a csapat.

Fergeteges koncertet adott a Tankcsapda a Monostori erődben. Balra Sidlovics Gábor, azaz Sidi, jobbra Lukács Laci

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Két órán át játszott a Tankcsapda

Visszatérve a komáromi koncertre: a Tankcsapda két órán át játszotta a régi slágereket és új szerzeményeikből is ízelítőt adtak. Lukács Laci egy kicsit nosztalgiázott is, megemlítette, hogy 1991-ben léptek fel először Komáromban, akkor a Csokonai Művelődési Központ adott otthont a koncertjüknek. A Monostori erőd az egyik kedvenc helyszínüknek számít, ide is szívesen térnek vissza minden évben. A koncert beszámolója, s a teljes cikk – fotókkal és videóval – itt érhető el.