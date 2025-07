A világ egyik legjobbjának választották, most vasárnap Nyíregyházára érkezik

Vona Tibor a fesztivál fődíjával

Fotó: Csáki Alexandra

A siker titka

– Azt eddig is tudtuk, hogy ez egy kiváló produkció, de most számos külföldi musical összevetésében kiderült, hogy ez az egyik legjobb. Eddig a Tesla egy volt a sok musical közül, most viszont világhírű lett, és ez rendkívüli inspirációt, motivációt ad.

Sok ember rengeteg munkája van ebben a produkcióban, a fődíj pedig megmutatta, hogy megérte a befektetett energia és hogy mi, magyarok képesek vagyunk önerőből világszínvonalú musicalt létrehozni. Ez egy hatalmas mérföldkő, aminek a fényében jó most egy kicsit sütkérezni, szeretnénk megélni a sikert.

– Ez persze nem jelenti azt, hogy megállunk, hiszen a díj sok új ajtót nyit meg előttünk, nagy az érdeklődés a Tesla folytatásának szánt, márciusban bemutatott „Mágus – 1920 a Káprázat Születése” című musicalünk iránt is: az előadás egy revü kulisszái mögé enged betekintést a világhírű, magyar származású illuzionista Harry Houdini korában – mondta Vona Tibor, aki szerint az élő, minőségi színház élménye egy esszenciális csoda.

Augusztus 3-án a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatjuk a musicalt

Fotó: TBG Production

– Minden a néző székéből indul: mi a pénzüket és a szabadidejét kérjük, cserébe pedig kötelességünk a lehető megmagasabb színvonalú előadásokat készíteni, öncélú művészkedés nélkül.

A színház a minőségi szabadidő eltöltésének egyik fontos színtere, nekünk pedig fel kell vennünk a versenyt többek között a mozival is, ahol napjainkban a látványé a főszerep. El kell érnünk, hogy a színházat válasszák és ehhez nem elég bevonni a nézőket az előadásba, olyan produkciókat kell készítenünk, amelyek az első pillanattól az utolsóig fenntartják az érdeklődésüket – a Teslával ez sikerül.

– A siker titka a jelmez, a zene, a tánc, a látvány, a színészi játék, a csodás szövegek és dalszövegek és a különleges LED vizualitás, ezek professzionális együtt állása az, ami világhírűvé tette a musicalt, mindezt pedig hamarosan a nyíregyházi nézők is megtapasztalhatják.