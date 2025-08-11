Almamánia – családi koncert az Alma együttessel a Rózsakertben

Az Alma együttes a családi koncertjei során improvizatív módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a „nevető",- és „tánc-izmokat" egyaránt megmozgató képességükben rejlik.

A zenekar a nagysikerű saját dalok mellett 20 éve töretlen sikerrel adja elő a klasszikus és kortárs költők legszebb verseit megzenésítve.

A koncert gerincét a nagy közönség kedvencek alkotják, mint az Almamánia, a Nád a házam, a Ma van a szülinapom, a Helikoffer, de ezek mindig az aktualitást kiszolgáló dalokkal egészülnek ki. Nevetve tanítják a gyerekeket, miközben felhőtlen és tartalmas szórakozást nyújtanak az egész családnak – augusztus 21-én, csütörtökön 19 órától Nyíregyházán, a Rózsakert Szabadtári Színpadon várják a kicsiket és nagyokat.