Anconai szerelmesek a Rózsakertben

Valló Péter és Vajda Katalin virtuózan nosztalgikus komédiája, az Anconai szerelmesek egyszer már meghódította a nyíregyházi közönség szívét, hosszú időn át volt évadok visszatérő sikerdarabja. Ezúttal új felfogásban, Keszég László rendezésében találkozhatnak vele a nézők, új színekkel gazdagítva a jól ismert történetet, a lényeg azonban változatlan: a csupa élet vígjáték, a népszerű muzsika, a felhőtlen szórakozás. Az előadást, ami a nyíregyháziak nagy kedvence, augusztus 15-én 20.30-tól a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatják az érdeklődők.