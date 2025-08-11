augusztus 11., hétfő

Előadás

1 órája

Anconai szerelmesek a Rózsakertben

Címkék#Anconai szerelmesek#Rózsakert Szabadtéri Színpad#előadás

Az előadást, ami a nyíregyháziak nagy kedvence, augusztus 15-én 20.30-tól a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatják az érdeklődők.

Munkatársunktól
Augusztus 15-én újra láthatjuk a sikerdarabot

Fotó: Juhasz Eva

Valló Péter és Vajda Katalin virtuózan nosztalgikus komédiája, az Anconai szerelmesek egyszer már meghódította a nyíregyházi közönség szívét, hosszú időn át volt évadok visszatérő sikerdarabja. Ezúttal új felfogásban, Keszég László rendezésében találkozhatnak vele a nézők, új színekkel gazdagítva a jól ismert történetet, a lényeg azonban változatlan: a csupa élet vígjáték, a népszerű muzsika, a felhőtlen szórakozás. Az előadást, ami a nyíregyháziak nagy kedvence, augusztus 15-én 20.30-tól a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatják az érdeklődők.

 

 

 

