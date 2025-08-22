Ezüst Érdemkereszt a máriapócsi költőnek

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnök Máriapócs és környéke szellemi örökségének megőrzését szolgáló, illetve közösségi életét gazdagító, értékteremtő tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Kovács Istvánnak. Az elismerést Vitályos Eszter kormányszóvivő személyesen vitte el és adta át a máriapócsi költőnek, aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Ez az elismerés számomra nemcsak egyéni öröm, hanem közösségünk értékeinek és összefogásának a visszaigazolása is”.

Fotó: Kovács István közösségi oldala

Számos megyei kitüntetett augusztus 20-a alkalmából

