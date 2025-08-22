augusztus 22., péntek

Kitüntetés

13 perce

Ezüst Érdemkereszt a máriapócsi költőnek

Címkék#Magyar Ezüst Érdemkereszt#elismerés#kitüntetés

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Kovács Istvánnak. A máriapócsi költő augusztus 20-a alkalmából vehette át az elismerést.

Munkatársunktól

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnök Máriapócs és környéke szellemi örökségének megőrzését szolgáló, illetve közösségi életét gazdagító, értékteremtő tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Kovács Istvánnak. Az elismerést Vitályos Eszter kormányszóvivő személyesen vitte el és adta át a máriapócsi költőnek, aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Ez az elismerés számomra nemcsak egyéni öröm, hanem közösségünk értékeinek és összefogásának a visszaigazolása is”. 

Augusztus 20-a alkalmából Kovács István Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott
Fotó: Kovács István közösségi oldala 

Számos megyei kitüntetett augusztus 20-a alkalmából

Ahogy arról beszámoltunk, számos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei művészt, közéleti személyiséget, intézményvezetőt tüntettek ki a nemzeti ünnep alkalmából – a díjazottakról az alábbi cikkekben olvashatnak.   

 

