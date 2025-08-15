augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mátészalka

1 órája

És lehull végre a lepel

Címkék#lekvár#faluséta#gép

Hamarosan kiderül a vetítési program.

Galambos Béla
És lehull végre a lepel

illusztráció

Forrás: KM-archív

A 42 országból jelentkezett sok-sok film közül az előzsűri kb. 30 filmet választ ki, amely versenyben lesz a zsűri díjazásaiért. Augusztus 15-én megtudjuk, hogy melyek ezek a filmek. A jó hír az, hogy a kiválasztott filmeket bemutatjuk a fesztivál során. Mindenki ingyenesen nézheti meg a kiváló alkotásokat.

Ne felejtsétek! Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál 2025. szeptember 24-27. között Mátészalkán! Várunk!

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál meghosszabbított benyújtási időszaka véget ért. Az előzsűri keményen dolgozik. Augusztus 15-én derül ki, hogy mely filmeket választják ki a SELECTED kategóriába. Ezeket, mintegy 30 filmet vetítenek majd a fesztiválon.

Micsoda izgalom!

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál meghosszabbított benyújtási időszaka véget ért. Az előzsűri keményen dolgozik. Augusztus 15-én derül ki, hogy mely filmeket választják ki a SELECTED kategóriába. Ezeket, mintegy 30 filmet vetítenek majd a fesztiválon.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu