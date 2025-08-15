50 perce
És lehull végre a lepel
Hamarosan kiderül a vetítési program.
A 42 országból jelentkezett sok-sok film közül az előzsűri kb. 30 filmet választ ki, amely versenyben lesz a zsűri díjazásaiért. Augusztus 15-én megtudjuk, hogy melyek ezek a filmek. A jó hír az, hogy a kiválasztott filmeket bemutatjuk a fesztivál során. Mindenki ingyenesen nézheti meg a kiváló alkotásokat.
Ne felejtsétek! Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál 2025. szeptember 24-27. között Mátészalkán! Várunk!
A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál meghosszabbított benyújtási időszaka véget ért. Az előzsűri keményen dolgozik. Augusztus 15-én derül ki, hogy mely filmeket választják ki a SELECTED kategóriába. Ezeket, mintegy 30 filmet vetítenek majd a fesztiválon.
Micsoda izgalom!
