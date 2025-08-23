augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A fény városa

2 órája

Gyönyörű látvány: fáklyák és gyertyák világították meg Mátészalkát (fotók)

Címkék#fáklya#Mátészalkai Fényes Napok#gyertya#koncert

A város nagyszabásású programsorozata koncertekkel, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal, gyerekprogramokkal várja az érdeklődőket. A Mátészalkai Fényes Napok vasárnapig tart.

Munkatársunktól
Gyönyörű látvány: fáklyák és gyertyák világították meg Mátészalkát (fotók)

A fény és a tűz volt a főszereplő

Fotó: Mátészalka Facebook-oldala

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Mátészalkai Fényes Napok, a város nagyszabásású programsorozata koncertekkel, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal, gyerekprogramokkal, előadásokkal. A hagyományos kulturális seregszemle középpontjában ebben az esztendőben is az a bizonyos 137 évvel ezelőtti esemény áll, amikor az országban először Mátészalkán, a Kossuth utca 16. szám előtt fény gyúlt egy köztéri lámpában. Erről a pillanatról is megemlékeztek péntek este a Fényes felvonuláson. Az első napról készült képeket megnézhetik abban a sorozatban, amit a város közösségi oldalára töltöttek fel.  

A Mátészalkai Fényes Napok pénteki eseményei

Fotók: Mátészalka Facebook-oldala

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu