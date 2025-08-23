2 órája
Gyönyörű látvány: fáklyák és gyertyák világították meg Mátészalkát (fotók)
A város nagyszabásású programsorozata koncertekkel, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal, gyerekprogramokkal várja az érdeklődőket. A Mátészalkai Fényes Napok vasárnapig tart.
A fény és a tűz volt a főszereplő
Fotó: Mátészalka Facebook-oldala
Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Mátészalkai Fényes Napok, a város nagyszabásású programsorozata koncertekkel, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal, gyerekprogramokkal, előadásokkal. A hagyományos kulturális seregszemle középpontjában ebben az esztendőben is az a bizonyos 137 évvel ezelőtti esemény áll, amikor az országban először Mátészalkán, a Kossuth utca 16. szám előtt fény gyúlt egy köztéri lámpában. Erről a pillanatról is megemlékeztek péntek este a Fényes felvonuláson. Az első napról készült képeket megnézhetik abban a sorozatban, amit a város közösségi oldalára töltöttek fel.
A Mátészalkai Fényes Napok pénteki eseményeiFotók: Mátészalka Facebook-oldala
