Gyönyörű látvány: fáklyák és gyertyák világították meg Mátészalkát

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Mátészalkai Fényes Napok, a város nagyszabásású programsorozata koncertekkel, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal, gyerekprogramokkal, előadásokkal. A hagyományos kulturális seregszemle középpontjában ebben az esztendőben is az a bizonyos 137 évvel ezelőtti esemény áll, amikor az országban először Mátészalkán, a Kossuth utca 16. szám előtt fény gyúlt egy köztéri lámpában. Erről a pillanatról is megemlékeztek péntek este a Fényes felvonuláson. Az első napról készült képeket megnézhetik abban a sorozatban, amit a város közösségi oldalára töltöttek fel.