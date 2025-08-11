augusztus 11., hétfő

Egy életem

1 órája

Az író, a férj, az apa: Grecsó Krisztián Nyíregyházán mesél magáról

Címkék#Grecsó Krisztán#író#Stand up

Napjaink talán legnépszerűbb írója ezen a jókedvű estén magáról fog mesélni. Grecsó Krisztián stand up-estjének a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont.

Munkatársunktól

A Lehozzuk önnek a csillagokat! rendezvénysorozat kereteiben belül az érdeklődők Grecsó Krisztián: Egy életem című életrajzi stand up estjét élvezhetik a Váci Mihály Kulturális Központban október 2-án 19 órától. Nevetés, meghatódás, őszinte történetek – egyetlen ember életén keresztül.

Grecsó Krisztián
Grecsó Krisztián
Fotó: Hangvilla

Grecsó Krisztián az író, a férj, az apa

Az Egy életem sorozatban híres művészek - Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Szinetár Dóra, Nagy Ervin és Borbély Alexandra - mesélnek az életükről, a számukra meghatározó pillanatokról és történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Grecsó Krisztián napjaink talán legnépszerűbb írója. Ezen a jókedvű estén magáról fog mesélni. Leginkább arról, hogyan válhatott belőle író. De szóba kerül magánélete, házassága, betegsége, lányuk örökbe fogadása és sok minden más is, ami személyiségét formálta. 

 

