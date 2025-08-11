46 perce
Az író, a férj, az apa: Grecsó Krisztián Nyíregyházán mesél magáról
Napjaink talán legnépszerűbb írója ezen a jókedvű estén magáról fog mesélni. Grecsó Krisztián stand up-estjének a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont.
A Lehozzuk önnek a csillagokat! rendezvénysorozat kereteiben belül az érdeklődők Grecsó Krisztián: Egy életem című életrajzi stand up estjét élvezhetik a Váci Mihály Kulturális Központban október 2-án 19 órától. Nevetés, meghatódás, őszinte történetek – egyetlen ember életén keresztül.
Grecsó Krisztián az író, a férj, az apa
Az Egy életem sorozatban híres művészek - Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Szinetár Dóra, Nagy Ervin és Borbély Alexandra - mesélnek az életükről, a számukra meghatározó pillanatokról és történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Grecsó Krisztián napjaink talán legnépszerűbb írója. Ezen a jókedvű estén magáról fog mesélni. Leginkább arról, hogyan válhatott belőle író. De szóba kerül magánélete, házassága, betegsége, lányuk örökbe fogadása és sok minden más is, ami személyiségét formálta.
Negyedszázada tért vissza Nyíregyházára az utolsó világháborús hadifogoly, Toma András
„A gazdák jövedelmét is befolyásolja, hogy milyen vízkészlet áll a rendelkezésükre” – a kormány hadat üzent a vízhiánynak