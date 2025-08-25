augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

13°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Egyedülálló digitális tárlat a Sipeki Fotóstúdióban (fotókkal)

Címkék#VIDOR Fesztivál#Sipeki Fotóstúdió és Galéria#kiállítás

Kiállítás nyílt Nyíregyházán.

Szon.hu

Valaki jár a fák hegyén (avagy arccal az ég felé) címmel nyílt egyedülálló digitális kiállítás hétfő délután a VIDOR Fesztivál részeként a Nyírfa téri Sipeki Fotóstúdió és Galéria területén.

kiállítás
Digitális kiállítás nyílt Nyíregyházán
Fotó: Bozsó Katalin

 A különleges guruló járművekkel jótékonysági felvonulással kezdődött a tárlat felvezetése a Rolling Kids jóvoltából. A kiállítást Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitották meg. Közreműködött a Magyar Művészeti Egyesület, az Átutazók Művészeti Egyesület, a Magyar Bábművek Egyesület és a Határtalan Segítség Alapítvány.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu