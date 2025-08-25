1 órája
Egyedülálló digitális tárlat a Sipeki Fotóstúdióban (fotókkal)
Kiállítás nyílt Nyíregyházán.
Valaki jár a fák hegyén (avagy arccal az ég felé) címmel nyílt egyedülálló digitális kiállítás hétfő délután a VIDOR Fesztivál részeként a Nyírfa téri Sipeki Fotóstúdió és Galéria területén.
A különleges guruló járművekkel jótékonysági felvonulással kezdődött a tárlat felvezetése a Rolling Kids jóvoltából. A kiállítást Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitották meg. Közreműködött a Magyar Művészeti Egyesület, az Átutazók Művészeti Egyesület, a Magyar Bábművek Egyesület és a Határtalan Segítség Alapítvány.
