Egyedülálló digitális tárlat a Sipeki Fotóstúdióban (fotókkal)

Valaki jár a fák hegyén (avagy arccal az ég felé) címmel nyílt egyedülálló digitális kiállítás hétfő délután a VIDOR Fesztivál részeként a Nyírfa téri Sipeki Fotóstúdió és Galéria területén.

Digitális kiállítás nyílt Nyíregyházán

Fotó: Bozsó Katalin

A különleges guruló járművekkel jótékonysági felvonulással kezdődött a tárlat felvezetése a Rolling Kids jóvoltából. A kiállítást Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitották meg. Közreműködött a Magyar Művészeti Egyesület, az Átutazók Művészeti Egyesület, a Magyar Bábművek Egyesület és a Határtalan Segítség Alapítvány.

