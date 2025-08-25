augusztus 25., hétfő

VIDOR

22 perce

Kolumbiai dalok fűtötték fel a hangulatot Nyíregyháza belvárosában

Címkék#Vidor Fesztivál#világzene#koncert

Kolumbiai zenészek adtak koncertet vasárnap Nyíregyházán. Világzene szólt a VIDOR Fesztiválon.

Munkatársunktól
Kolumbiai dalok fűtötték fel a hangulatot Nyíregyháza belvárosában

Forró hangulat a kissé hűvös estében

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

A kolumbiai ritmusokat elektronikus energiával ötvöző Killabeatmaker trió adott koncertet vasárnap este héttől Nyíregyháza főterén. Az énekes-dobos Guadalupe Giraldo autentikus gaita hangjával varázsolta el a VIDOR Fesztivál közönségét, Julián Ramírez ütősei, vokálja lüktető mélységet adtak, a beatbox, rap és az AKAI ütemek pedig felfűtötték a színpadot a kissé hűvös nyárestén. A világzene sokakat vonzott a térre, a kolumbiai együttes után fellépő T. Danny-re több ezren voltak kíváncsiak.  

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

