22 perce
Kolumbiai dalok fűtötték fel a hangulatot Nyíregyháza belvárosában
Kolumbiai zenészek adtak koncertet vasárnap Nyíregyházán. Világzene szólt a VIDOR Fesztiválon.
Forró hangulat a kissé hűvös estében
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
A kolumbiai ritmusokat elektronikus energiával ötvöző Killabeatmaker trió adott koncertet vasárnap este héttől Nyíregyháza főterén. Az énekes-dobos Guadalupe Giraldo autentikus gaita hangjával varázsolta el a VIDOR Fesztivál közönségét, Julián Ramírez ütősei, vokálja lüktető mélységet adtak, a beatbox, rap és az AKAI ütemek pedig felfűtötték a színpadot a kissé hűvös nyárestén. A világzene sokakat vonzott a térre, a kolumbiai együttes után fellépő T. Danny-re több ezren voltak kíváncsiak.
KillaBeatMaker koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
