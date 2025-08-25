Kolumbiai dalok fűtötték fel a hangulatot Nyíregyháza belvárosában

A kolumbiai ritmusokat elektronikus energiával ötvöző Killabeatmaker trió adott koncertet vasárnap este héttől Nyíregyháza főterén. Az énekes-dobos Guadalupe Giraldo autentikus gaita hangjával varázsolta el a VIDOR Fesztivál közönségét, Julián Ramírez ütősei, vokálja lüktető mélységet adtak, a beatbox, rap és az AKAI ütemek pedig felfűtötték a színpadot a kissé hűvös nyárestén. A világzene sokakat vonzott a térre, a kolumbiai együttes után fellépő T. Danny-re több ezren voltak kíváncsiak.