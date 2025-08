Hyppolit, Hippodrom, Hyppikém: óriási siker a Sóstói Múzeumfaluban

A filmekből mindenki jól ismeri a Hyppolit, a lakáj vígjátékot, az uborkafára felkapaszkodni kívánó, az arisztokrációt majmoló Schneider család történetét. A Zágon–Nóti–Eisemann-mű színpadi változata más helyre teszi a hangsúlyokat ugyan, de a sztori ugyanaz. A Mandala Dalszínház előadásának legnagyobb erénye, hogy nem kívánta utánozni sem a Kabos Gyulá-s sem az Eperjes Károly-os változatot. A Mandala Nyár keretében Mikó István rendezésében és főszereplésével egy egészen más és új élményben részesülhettünk.

Mikó István és Bódis Gábor a Mandala előadásában

Fotó: Mandala Dalszínház

A Mandala előadásával együtt éltek a nézők

Ez elsősorban Mikó one man show-jának köszönhető, aki zseniális és folyamatos rögtönzéseivel odáig jutott, hogy az elmaradt operaelőadást, a Toscát úgy mesélte el, hogy majdnem meg is akasztotta az előadást, ugyanis nemcsak a nézők dőltek a nevetéstől, hanem a jelenetben társát és feleségét, Arankát alakító Szabó Anikó is, aki kénytelen volt kimenni az oldalfal takarásába, hogy csillapítsa kacaját. A színjátszásnak ezt a sajátos formáját, a valós időben kialakuló poénkavalkádot örömmel fogadta a publikum. A nézők együtt éltek és lélegeztek az előadással. Tapsoltak, örömködtek, esetenként kommentáltak. Bódis Gábor Hyppolitja, Hyppikéje kellően kimért volt, ahogy mondani szokás, mint egy kiló körte, ügyesen osztotta a lapokat és próbálta irányítani az eseményeket. Kiemelkedő és üde színfoltként jött, látott és győzött Kovács Attila Makács Csaba szerepében, aki ezúttal egy némiképp feminim himpellért formált meg, és ne feledjük, hogy mindenképpen volt az Operában! A történetbe beágyazott régi, közismert slágerek sorát örömmel hallgattuk, különösképpen a kiemelkedő hangi adottságokkal rendelkező Rozsályi Márkot, aki Tóbiást formálta meg, és aki szerint csakis a hippodromnak van értelme, hiszen az lóversenypályát jelent. Kitűnő társa volt a tenyeres-talpas Julcsát színre hozó Nagy Fruzsina. Mimit, a rámenős táncosnőt életre keltő Vajnárovics Viktória meggyőző volt és laza. Kedves párost alakított Szabó Anikó (Terka, Schneiderék lánya) és Bacskai András az álcázott sofőr.

A Mandala Dalszínház előadásainak minden alkalommal megvan az egyedisége, a sajátos bája.

Az előadás kezdete előtt Bódis Gábor, a színház vezetője beharangozva a további előadásokat azt is megemlítette, hogy semmilyen pályázattal nem nyertek, csakis a nézők szeretetére és kegyeire vannak bízva. Mindezt ezúttal is megkapták. Bárhogy is alakul, a mandalások teszik a dolgukat szívvel, lélekkel, szívszerelemből.

Minya Károly