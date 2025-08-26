Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai

Jön egy újabb szuper nap: a VIDOR Fesztivál zseniális színházi előadásokkal, kiváló előadókkal és remek koncertekkel vár mindenkit Nyíregyháza belvárosába.

A VIDOR keretében ma este a Rózsakertben Szőke Andrást és Badár Sándort láthatjuk

Fotó: vider.eu

A VIDOR keddi programjai

Móricz Zsigmond Színház

17 óra: Lemons, lemons, lemons, a Karinthy Színház előadása, Krúdy Kamara

Lemons, lemons, lemons, a Karinthy Színház előadása, Krúdy Kamara 19 óra: Leenane szépe, a Nézőművészeti Kft. előadása, nagyszínpad

Leenane szépe, a Nézőművészeti Kft. előadása, nagyszínpad 20 óra: Féltestvérek, Badár Sándor és Szőke András estje, Rózsakert Szabadtéri Színpad

Kossuth tér

19.30: Szállj fel szabad madár – élő zenekaros gálakoncert: a magyar történelem jeles eseményeiről, személyiségeiről szóló dalok csendülnek fel

22 óra: El a kezekkel a papámtól! – filmvetítés

VIDOR Kert

16 óra: A só – a Majorka Bábszínház előadása

A só – a Majorka Bábszínház előadása 21 óra: Balogh Rebeka Valéria koncertje

Balogh Rebeka Valéria koncertje 22 óra: Ilektan – Blues Rock Tuareg-koncert

Ilektan – Blues Rock Tuareg-koncert 23 óra: Roly&Blaze/Sloboda& Gabriel T.

Continent színpad

17 óra : Seniorock Gabicával

: Seniorock Gabicával 18.30: Fusion Waves

Evangélikus nagytemplom

16.30: Kály-Kullai Rita orgonaművész koncertje

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Barátnők újratöltve