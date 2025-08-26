VIDOR Fesztivál 2025
3 órája
Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai
Szeretne egy kicsit kikapcsolódni? Vágyik a nevetésre, a jó kedvre? A VIDOR Fesztivál ma is jó választás.
Jön egy újabb szuper nap: a VIDOR Fesztivál zseniális színházi előadásokkal, kiváló előadókkal és remek koncertekkel vár mindenkit Nyíregyháza belvárosába.
A VIDOR keddi programjai
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Lemons, lemons, lemons, a Karinthy Színház előadása, Krúdy Kamara
- 19 óra: Leenane szépe, a Nézőművészeti Kft. előadása, nagyszínpad
- 20 óra: Féltestvérek, Badár Sándor és Szőke András estje, Rózsakert Szabadtéri Színpad
Kossuth tér
19.30: Szállj fel szabad madár – élő zenekaros gálakoncert: a magyar történelem jeles eseményeiről, személyiségeiről szóló dalok csendülnek fel
22 óra: El a kezekkel a papámtól! – filmvetítés
VIDOR Kert
- 16 óra: A só – a Majorka Bábszínház előadása
- 21 óra: Balogh Rebeka Valéria koncertje
- 22 óra: Ilektan – Blues Rock Tuareg-koncert
- 23 óra: Roly&Blaze/Sloboda& Gabriel T.
Continent színpad
- 17 óra: Seniorock Gabicával
- 18.30: Fusion Waves
Evangélikus nagytemplom
- 16.30: Kály-Kullai Rita orgonaművész koncertje
Krúdy Gyula Art Mozi
- 17.30: Barátnők újratöltve
Ezt ne hagyja ki!Teljes útzár mellett helyszíneltek
16 órája
Tényleg nagy a baj? Friss hírek a sérültekről! Iszonyatos dominóbaleset a Korányin - reagáltak a mentők (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
8 órája
Keddi időjárás: a meleg még tovább fokozódik, árnyékban is izzasztó lehet
Ezt ne hagyja ki!Fiatalok a kormány mögött
19 órája
„A közúti közlekedés nem az a virtuális játéktér, ahol van még egy élet”
VIDOR Fesztivál 2025
- Egyedülálló digitális kiállítás nyílik a Sipeki Fotóstúdió és Galériában
- Király Linda szerint, ha öccsével, Király Viktorral közösen lépnek fel, az színtiszta örömzenélés (+fotók, videó)
- A T. Danny-rajongóknak ma este a Kossuth téren a helyük! Kedvencük a VIDOR nagyszínpadán lép fel
- Kiket láthatsz ma a VIDOR Fesztiválon? Megmutatjuk
- Álmomban egy angyal voltam: az Első Emelettel nosztalgiáztak a vidorozók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre