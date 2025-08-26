augusztus 26., kedd

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai

Szeretne egy kicsit kikapcsolódni? Vágyik a nevetésre, a jó kedvre? A VIDOR Fesztivál ma is jó választás.

Munkatársunktól

Jön egy újabb szuper nap: a VIDOR Fesztivál zseniális színházi előadásokkal, kiváló előadókkal és remek koncertekkel vár mindenkit Nyíregyháza belvárosába.  

VIDOR Fesztivál
A VIDOR keretében ma este a Rózsakertben Szőke Andrást és Badár Sándort láthatjuk
Fotó: vider.eu

 

A VIDOR keddi programjai

Móricz Zsigmond Színház

  • 17 óra: Lemons, lemons, lemons, a Karinthy Színház előadása, Krúdy Kamara
  • 19 óra: Leenane szépe, a Nézőművészeti Kft. előadása, nagyszínpad
  • 20 óra: Féltestvérek, Badár Sándor és Szőke András estje, Rózsakert Szabadtéri Színpad 

Kossuth tér

19.30: Szállj fel szabad madár – élő zenekaros gálakoncert: a magyar történelem jeles eseményeiről, személyiségeiről szóló dalok csendülnek fel

22 óra: El a kezekkel a papámtól! – filmvetítés 

VIDOR Kert 

  • 16 óra: A só – a Majorka Bábszínház előadása
  • 21 óra: Balogh Rebeka Valéria koncertje
  • 22 óra: Ilektan – Blues Rock Tuareg-koncert
  • 23 óra: Roly&Blaze/Sloboda& Gabriel T. 

Continent színpad

  • 17 óra: Seniorock Gabicával
  • 18.30: Fusion Waves 

Evangélikus nagytemplom

  • 16.30: Kály-Kullai Rita orgonaművész koncertje

Krúdy Gyula Art Mozi

  • 17.30: Barátnők újratöltve

  •  

 

