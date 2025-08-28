Elképesztő hangulat volt tegnap a Kossuth téren, a balkáni zene csillaga gondoskodott róla. Keresd meg magad a képeken!(fotók, videók)

Boban Marković és zenekara vérpezsdítő muzsikát hozott a VIDOR Fesztivál nagyszínpadára, a rézfúvósok meghódították Nyíregyházát.

Boban Marković és zenekara fantasztikus koncertet adott a VIDOR Fesztiválon

Fotó: Sipeki Péter

Világsztár a VIDOR Fesztiválon

Boban Marković mindent elért, amit egy zenész elérhet: díjak sokaságát nyerte el, több millió lemezt adott el, klub- és fesztiválkoncertek ezrein lépett fel, s bárhol is koncertezzen együttesével, rajongók tízezrei követik vérpezsdítő muzsikájukat. Immár négy évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint ő a világ legjobbja.