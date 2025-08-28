augusztus 28., csütörtök

VIDOR Fesztivál 2025

41 perce

Elképesztő hangulat volt tegnap a Kossuth téren, a balkáni zene csillaga gondoskodott róla. Keresd meg magad a képeken!(fotók, videók)

Címkék#Vidor Fesztivál#Boban Marković Orkestar#koncert

A szerb zenész és együttese olyan fantasztikus koncertet adott a Kossuth téren, hogy aki ott volt, nem felejti el. Boban Marković levette a lábáról a VIDOR Fesztivál közönségét.

Munkatársunktól

Boban Marković és zenekara vérpezsdítő muzsikát hozott a VIDOR Fesztivál nagyszínpadára, a rézfúvósok meghódították Nyíregyházát.  

VIDOR Fesztivál
Boban Marković  és zenekara fantasztikus koncertet adott a VIDOR Fesztiválon
Fotó: Sipeki Péter

Világsztár a VIDOR Fesztiválon 

Boban Marković mindent elért, amit egy zenész elérhet: díjak sokaságát nyerte el, több millió lemezt adott el, klub- és fesztiválkoncertek ezrein lépett fel, s bárhol is koncertezzen együttesével, rajongók tízezrei követik vérpezsdítő muzsikájukat. Immár négy évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint ő a világ legjobbja. 

Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Ez utóbbit mindenki megtapasztalhatta, aki ott volt szerdán este a Kossuth téren: VIDOR-koncertjük az önfeledt, szabad örömzenélésről szólt, ahol a Balkán zenei hagyományai keltek életre. Több ezer ember hallgatta Nyíregyházán a Bubamarát, az Ederlezit, és a közönség alig akarta elengedni a szerb zsenit és együttesét. 

Galériák az idei VIDOR Fesztiválról: 

Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs Villában

Fotók: Bozsó Katalin

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Mai esemény: 

 

VIDOR Fesztivál 2025

