41 perce
Elképesztő hangulat volt tegnap a Kossuth téren, a balkáni zene csillaga gondoskodott róla. Keresd meg magad a képeken!(fotók, videók)
A szerb zenész és együttese olyan fantasztikus koncertet adott a Kossuth téren, hogy aki ott volt, nem felejti el. Boban Marković levette a lábáról a VIDOR Fesztivál közönségét.
Boban Marković és zenekara vérpezsdítő muzsikát hozott a VIDOR Fesztivál nagyszínpadára, a rézfúvósok meghódították Nyíregyházát.
Világsztár a VIDOR Fesztiválon
Boban Marković mindent elért, amit egy zenész elérhet: díjak sokaságát nyerte el, több millió lemezt adott el, klub- és fesztiválkoncertek ezrein lépett fel, s bárhol is koncertezzen együttesével, rajongók tízezrei követik vérpezsdítő muzsikájukat. Immár négy évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint ő a világ legjobbja.
Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Ez utóbbit mindenki megtapasztalhatta, aki ott volt szerdán este a Kossuth téren: VIDOR-koncertjük az önfeledt, szabad örömzenélésről szólt, ahol a Balkán zenei hagyományai keltek életre. Több ezer ember hallgatta Nyíregyházán a Bubamarát, az Ederlezit, és a közönség alig akarta elengedni a szerb zsenit és együttesét.
Galériák az idei VIDOR Fesztiválról:
Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs VillábanFotók: Bozsó Katalin
Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR FesztiválonFotók: Bozsó Katalin
Király Linda és Király Viktor a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Mai esemény:
VIDOR Fesztivál 2025
- Zengett a Nélküled a Kossuth téren (fotók, videó)
- Puskás-Dallos Peti és felesége Nyíregyházán ünneplik a házassági évfordulójukat
- Egy élő legenda lép ma fel a VIDOR-on: mindenkinek a Kossuth téren a helye!
- Puskás-Dallos Petivel és feleségével, Bogival kétszer is találkozhatunk szerdán Nyíregyházán
- Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai