4 órája
Álmomban egy angyal voltam: az Első Emelettel nosztalgiáztak a vidorozók
A VIDOR Fesztiválon szombat este együtt énekelte a közönség a jól ismert slágereket az Első Emelettel.
Sokak nagy kedvence az Első Emelet együttes, ami, bármilyen hihetetlen, de 1982-ben alakult. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot.
Nosztalgia a VIDOR Fesztiválon
Szombaton a VIDOR Fesztiválon hallhattuk őket: koncertjük visszaidézte a '80-as évek hangulatát, sokak számára felelevenítve ifjúságuk szép emlékeit. A zenekar mai hangzással, de eredeti formában adta elő a slágereit, a közönség pedig együtt énekelte velük a Csakazértis szerelmet, a Kis generációt, az Édes éveket.
Első Emelet-koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Csáki Alexandra
Csúnyán megverte magát a Szpari, elvitte a három pontot a Diósgyőr (fotók, videó)
Harminc éve halt meg egy hatéves nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg
A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek: megetette őket
VIDOR Fesztivál 2025
- Király Linda szerint, ha öccsével, Király Viktorral közösen lépnek fel, az színtiszta örömzenélés (+fotók, videó)
- A T. Danny-rajongóknak ma este a Kossuth téren a helyük! Kedvencük a VIDOR nagyszínpadán lép fel
- Kiket láthatsz ma a VIDOR Fesztiválon? Megmutatjuk
- Forgalomkorlátozás lesz vasárnap a futófesztivál alatt Nyíregyházán
- Csakazértis szerelem ma este a Kossuth téren – Neked is ott a helyed!