augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

12°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Álmomban egy angyal voltam: az Első Emelettel nosztalgiáztak a vidorozók

Címkék#Vidor Fesztivál#koncert#Első Emelet

A VIDOR Fesztiválon szombat este együtt énekelte a közönség a jól ismert slágereket az Első Emelettel.

Munkatársunktól

Sokak nagy kedvence az Első Emelet együttes, ami, bármilyen hihetetlen, de 1982-ben alakult. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot. 

VIDOR
Az Első Emelet a VIDOR Fesztiválon
Fotó: Csáki Alexandra

Nosztalgia a VIDOR Fesztiválon

Szombaton a VIDOR Fesztiválon hallhattuk őket: koncertjük visszaidézte a '80-as évek hangulatát, sokak számára felelevenítve ifjúságuk szép emlékeit. A zenekar mai hangzással, de eredeti formában adta elő a slágereit, a közönség pedig együtt énekelte velük a Csakazértis szerelmet, a Kis generációt, az Édes éveket. 

Első Emelet-koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Csáki Alexandra

 

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu