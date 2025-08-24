Álmomban egy angyal voltam: az Első Emelettel nosztalgiáztak a vidorozók

Sokak nagy kedvence az Első Emelet együttes, ami, bármilyen hihetetlen, de 1982-ben alakult. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot.

Az Első Emelet a VIDOR Fesztiválon

Fotó: Csáki Alexandra

Nosztalgia a VIDOR Fesztiválon

Szombaton a VIDOR Fesztiválon hallhattuk őket: koncertjük visszaidézte a '80-as évek hangulatát, sokak számára felelevenítve ifjúságuk szép emlékeit. A zenekar mai hangzással, de eredeti formában adta elő a slágereit, a közönség pedig együtt énekelte velük a Csakazértis szerelmet, a Kis generációt, az Édes éveket.