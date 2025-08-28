1 órája
Óriási buli lesz ma a Kossuth téren: a limbó hintó fél kilenckor indul
Szól majd a Csókkirály, a Hotel Menthol, s az Angyalföldi pálmák. A VIDOR csütörtöki sztárfellépője a hazai könnyűzene ikonja, Fenyő Miklós.
A VIDOR Fesztivál mai sztárfellépője a magyar könnyűzenei élet ikonja, akinek a neve egybeforrt a rock&roll-lal, a Hungáriával: fél kilenckor elindul a limbó hintó Fenyő Miklóssal. Felcsavarja majd a szőnyeget, és szól a Csókkirály, a Hotel Menthol, s az Angyalföldi pálmák. Nem nehéz megjósolni, hogy az egész Kossuth tér együtt énekli majd vele a jól ismert dalokat, szól majd a rock és a roll az utcáról, s hogy beindulnak majd a lábak: indulhat a tánc!
A VIDOR csütörtöki sztárjai
Íme, a csütörtöki kínálat
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Cicikrisztus, a Táncolj Majom Produkció előadása, Krúdy kamara
- 19 óra: Ők tudják, mi a szerelem, a Nemzeti Színház előadása, nagyszínpad
- 20 óra: Mindenki engem akar, a Tury Ida Színház előadása, Rózsakert Szabadtéri színpad
Szindbád pódiumszínpad
- 17.30: A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje
Kossuth tér
- 19 óra: Sub Bass Monster-koncert
- 20.30: Fenyő Miklós-koncert
- 21.45: Tűzzsonglőrök
- 22 óra: Lepattanó – filmvetítés
VIDOR Kert
- 16 óra: Pósa bácsi meséi, a Kalamajka Bábszínház előadása
- 22 óra: Szűcs Judith-koncert
- 23 óra: Dj Németi
Continent színpad (városháza előtt)
- 17.30: Zéta-koncert
Krúdy Gyula Art Mozi
- 17.30: Szeretetreméltók – francia vígjáték
