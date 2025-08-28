Óriási buli lesz ma a Kossuth téren: a limbó hintó fél kilenckor indul

A VIDOR Fesztivál mai sztárfellépője a magyar könnyűzenei élet ikonja, akinek a neve egybeforrt a rock&roll-lal, a Hungáriával: fél kilenckor elindul a limbó hintó Fenyő Miklóssal. Felcsavarja majd a szőnyeget, és szól a Csókkirály, a Hotel Menthol, s az Angyalföldi pálmák. Nem nehéz megjósolni, hogy az egész Kossuth tér együtt énekli majd vele a jól ismert dalokat, szól majd a rock és a roll az utcáról, s hogy beindulnak majd a lábak: indulhat a tánc!

Fenyő Miklós ma a VIDOR nagyszínpadán énekel

Fotó: vidor.eu

A VIDOR csütörtöki sztárjai

Íme, a csütörtöki kínálat

Móricz Zsigmond Színház

17 óra: Cicikrisztus, a Táncolj Majom Produkció előadása, Krúdy kamara

Cicikrisztus, a Táncolj Majom Produkció előadása, Krúdy kamara 19 óra: Ők tudják, mi a szerelem, a Nemzeti Színház előadása, nagyszínpad

Ők tudják, mi a szerelem, a Nemzeti Színház előadása, nagyszínpad 20 óra: Mindenki engem akar, a Tury Ida Színház előadása, Rózsakert Szabadtéri színpad

Szindbád pódiumszínpad

17.30: A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje

Kossuth tér

19 óra: Sub Bass Monster-koncert

Sub Bass Monster-koncert 20.30: Fenyő Miklós-koncert

Fenyő Miklós-koncert 21.45: Tűzzsonglőrök

Tűzzsonglőrök 22 óra: Lepattanó – filmvetítés

VIDOR Kert

16 óra: Pósa bácsi meséi, a Kalamajka Bábszínház előadása

Pósa bácsi meséi, a Kalamajka Bábszínház előadása 22 óra: Szűcs Judith-koncert

Szűcs Judith-koncert 23 óra: Dj Németi

Continent színpad (városháza előtt)

17.30: Zéta-koncert

Krúdy Gyula Art Mozi