VIDOR

1 órája

Óriási buli lesz ma a Kossuth téren: a limbó hintó fél kilenckor indul

Szól majd a Csókkirály, a Hotel Menthol, s az Angyalföldi pálmák. A VIDOR csütörtöki sztárfellépője a hazai könnyűzene ikonja, Fenyő Miklós.

Munkatársunktól

A VIDOR Fesztivál mai sztárfellépője a magyar könnyűzenei élet ikonja, akinek a neve egybeforrt a rock&roll-lal, a Hungáriával: fél kilenckor elindul a limbó hintó Fenyő Miklóssal. Felcsavarja majd a szőnyeget, és szól a Csókkirály, a Hotel Menthol, s az Angyalföldi pálmák. Nem nehéz megjósolni, hogy az egész Kossuth tér együtt énekli majd vele a jól ismert dalokat, szól majd a rock és a roll az utcáról, s hogy beindulnak majd a lábak: indulhat a tánc!     

VIDOR Fesztivál
Fenyő Miklós ma a VIDOR nagyszínpadán énekel
Fotó: vidor.eu

A VIDOR csütörtöki sztárjai

Íme, a csütörtöki kínálat

Móricz Zsigmond Színház

  • 17 óra: Cicikrisztus, a Táncolj Majom Produkció előadása, Krúdy kamara
  • 19 óra: Ők tudják, mi a szerelem, a Nemzeti Színház előadása, nagyszínpad
  • 20 óra: Mindenki engem akar, a Tury Ida Színház előadása, Rózsakert Szabadtéri színpad

Szindbád pódiumszínpad

Kossuth tér

  • 19 óra: Sub Bass Monster-koncert
  • 20.30: Fenyő Miklós-koncert
  • 21.45: Tűzzsonglőrök
  • 22 óra: Lepattanó – filmvetítés

VIDOR Kert

  • 16 óra: Pósa bácsi meséi, a Kalamajka Bábszínház előadása
  • 22 óra: Szűcs Judith-koncert
  • 23 óra: Dj Németi

Continent színpad (városháza előtt)

  • 17.30: Zéta-koncert

 Krúdy Gyula Art Mozi

  • 17.30: Szeretetreméltók – francia vígjáték

 Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

Egyedülálló digitális kiállítás a Sipeki Fotóstúdió és Galériában

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Első Emelet-koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Csáki Alexandra

Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

