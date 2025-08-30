1 órája
Karády Katalin dalai kelnek életre a Bencs Villában
Pataki Szilvia Karády-estje ma a Bencs Villában látható-hallható. A VIDOR Fesztivál zárónapján is kiváló programok várnak az érdeklődőkre.
Karády Katalin nevét mindenki ismeri. A II. világháború előtti idők ünnepelt színésznője, Magyarország egyik első igazi sztárja volt. Ennek ellenére az életéről viszonylag keveset tudunk, bizonyára azért, mert ő is így akarta. Titkai hozzátartoztak imázsához, izgalmassá, érdekessé tették és teszik alakját. Jellegzetes hangját máig nagyon sokan ismerik, filmjei még mindig népszerűek, dalainak pedig elég csak a címét említeni: Hamvadó cigarettavég, Gyűlölöm a vadvirágos rétet, Mindig az a perc, Hiába menekülsz… Ezek a dalok is felcsendülnek ma a VIDOR Fesztivál keretében.
Karády-dalok a VIDOR Fesztiválon
A róla szóló Ópiumkeringő című Lengyel Ferenc-darab, amit a Pesti Magyar Színházban mutattak be, döbbenetes erejű történet sikerről, hűségről, emberségről, hazáról és szerelemről. Az előadásban Pataki Szilvia átütő erővel mutatta meg Karády Katalin lelki mélységeit. Ezt a lendületet viszi tovább a mostani produkció, immár a darab dalainak koncert-változataként. A színésznő ebben a jazz-storyban a tőle megszokott hitelességgel mutatja be Karády életének alig ismert történéseit. Az ikonikus dalokat ezúttal zongorakísérettel (Benedekfi Tünde) hallhatjuk. Garantált, hogy a közönség még napokig az ismert slágereket dúdolja majd – az előadásnak ma 19.30-tól a Bencs Villa ad otthont.
