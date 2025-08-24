augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

4 órája

Király Linda szerint, ha öccsével, Király Viktorral közösen lépnek fel, az színtiszta örömzenélés (+fotók, videó)

Címkék#Vidor Fesztivál#Király Viktorék#Nyíregyháza

A Király testvérek jöttek, láttak és győztek! Egy perc alatt zsebre tették a VIDOR Fesztivál közönségét szombat este.

Munkatársunktól

Senkinek nem kell bemutatni Király Lindát és Király Viktort, hiszen az ország legtehetségesebb és legprofibb zenészei között tartják őket számon – és okkal. A Kossuth tér közönsége nyitott füllel és szívvel fogadta őket tegnap este, és nem maradt el a jutalmuk: Linda és Viktor, valamint a The Band különleges zenei csemegével érkeztek a nyíregyházi VIDOR Fesztiválra

Szombaton Király Linda és Király Viktor közös koncertjét élvezhette a közönség a VIDOR Fesztiválon.
VIDOR Fesztivál: királyi hangok egy király Király-koncerten – Linda és Viktor hatalmas bulit csinált szombat este Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter

VIDOR Fesztivál: a Király-koncert egy király koncert volt

A koncert előtt arról kérdeztük a testvérpárt, milyen gyakran állnak együtt színpadra, és mik az előnyei, illetve a hátrányai a közös fellépéseknek.

Király Viktor énekes, dalszerző, 2008-ban megnyerte a Megasztár 4. évadát. Slágerei: a Forgószél, Budapest Girl, Füttyös, Shoulda Woulda Coulda, Break me. 
Király Linda nemzetközileg is elismert énekesnő és dalszerző, akit ötoktávos hangterjedelme miatt generációja egyik legerősebb hangjaként emlegetnek. Dalai: Szerelem utolsó vérig, Játszom, ahogyan lélegzem (Charlie-val), Can’t Let Go, Love is Overrated, Runaway.

Képekben is mutatjuk a szombat esti koncertet:

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu