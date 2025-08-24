Király Linda szerint, ha öccsével, Király Viktorral közösen lépnek fel, az színtiszta örömzenélés (+fotók, videó)

Senkinek nem kell bemutatni Király Lindát és Király Viktort, hiszen az ország legtehetségesebb és legprofibb zenészei között tartják őket számon – és okkal. A Kossuth tér közönsége nyitott füllel és szívvel fogadta őket tegnap este, és nem maradt el a jutalmuk: Linda és Viktor, valamint a The Band különleges zenei csemegével érkeztek a nyíregyházi VIDOR Fesztiválra.

VIDOR Fesztivál: királyi hangok egy király Király-koncerten – Linda és Viktor hatalmas bulit csinált szombat este Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

VIDOR Fesztivál: a Király-koncert egy király koncert volt

A koncert előtt arról kérdeztük a testvérpárt, milyen gyakran állnak együtt színpadra, és mik az előnyei, illetve a hátrányai a közös fellépéseknek.

Király Viktor énekes, dalszerző, 2008-ban megnyerte a Megasztár 4. évadát. Slágerei: a Forgószél, Budapest Girl, Füttyös, Shoulda Woulda Coulda, Break me.

Király Linda nemzetközileg is elismert énekesnő és dalszerző, akit ötoktávos hangterjedelme miatt generációja egyik legerősebb hangjaként emlegetnek. Dalai: Szerelem utolsó vérig, Játszom, ahogyan lélegzem (Charlie-val), Can’t Let Go, Love is Overrated, Runaway.

Képekben is mutatjuk a szombat esti koncertet: