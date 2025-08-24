1 órája
Király Linda szerint, ha öccsével, Király Viktorral közösen lépnek fel, az színtiszta örömzenélés (+fotók, videó)
A Király testvérek jöttek, láttak és győztek! Egy perc alatt zsebre tették a VIDOR Fesztivál közönségét szombat este.
Senkinek nem kell bemutatni Király Lindát és Király Viktort, hiszen az ország legtehetségesebb és legprofibb zenészei között tartják őket számon – és okkal. A Kossuth tér közönsége nyitott füllel és szívvel fogadta őket tegnap este, és nem maradt el a jutalmuk: Linda és Viktor, valamint a The Band különleges zenei csemegével érkeztek a nyíregyházi VIDOR Fesztiválra.
VIDOR Fesztivál: a Király-koncert egy király koncert volt
A koncert előtt arról kérdeztük a testvérpárt, milyen gyakran állnak együtt színpadra, és mik az előnyei, illetve a hátrányai a közös fellépéseknek.
Király Viktor énekes, dalszerző, 2008-ban megnyerte a Megasztár 4. évadát. Slágerei: a Forgószél, Budapest Girl, Füttyös, Shoulda Woulda Coulda, Break me.
Király Linda nemzetközileg is elismert énekesnő és dalszerző, akit ötoktávos hangterjedelme miatt generációja egyik legerősebb hangjaként emlegetnek. Dalai: Szerelem utolsó vérig, Játszom, ahogyan lélegzem (Charlie-val), Can’t Let Go, Love is Overrated, Runaway.
Képekben is mutatjuk a szombat esti koncertet:
Király Linda és Király Viktor a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
