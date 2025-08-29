augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

28°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

21 perce

VIDOR-gunk, mosolygunk, nevetünk: ilyen az idei VIDOR olvasóink szerint (fotók, videók)

Címkék#Vidor Fesztivál#színház#koncert#előadás

A fesztivál a felhőtlen kikapcsolódásról szól: minden korosztály talál magának tökéletes programot. A VIDOR kínálatára ebben az évben sem lehet panasz!

Munkatársunktól
VIDOR-gunk, mosolygunk, nevetünk: ilyen az idei VIDOR olvasóink szerint (fotók, videók)

Az egész város egy hatalmas mosoly!

Fotó: Bozsó Katalin

Lassan véget ér az idei VIDOR Fesztivál, a Nyíregyházán élők és az ide látogatók számos fantasztikus színházi előadást láthattak, s kiváló koncertek egész sora van már mögöttünk. Az utcákon, tereken mosolygós emberekkel találkozunk: mindenki szívesen időzik a belvárosban, hiszen találkozhatnak élő szobrokkal, mutatványosokkal, remek a hangulat – amihez persze hozzájárul, hogy süt a nap, ragyogó az idő. Fesztiválozókat kérdeztünk arról, mit szólnak az idei programokhoz, milyen előadásokat, koncerteket választottak. 

VIDOR
A VIDOR közönsége együtt bulizott Fenyő Miklóssal
Fotó: Sipeki Péter

A VIDOR koncertjeiről sem hiányoznak a nagy nevek

– Szeretem, mert könnyed, vidám darabok vannak a repertoáron, amik tényleg kikapcsolják az ember agyát, ha beül a színházba – mondta Kanalas Klaudia a VIDOR-ról. A nyíregyházi hölgy hozzátette: nincs olyan éve az elmúlt 8-10 esztendőből, hogy ne látott volna legalább egy előadást a VIDOR Fesztiválon. 

  Szerencsémre nagyszerű színészek játékát élvezhettem a nyíregyházi teátrumban: Hernádi Judit,  Gálvölgyi János,  Kulka János, Jordán Tamás. hogy csak néhány nagy nevet, legendát említsek.

– Pénteken a nagyszínpadon Woody Allen Brooklyni mese című darabjára van jegyem, várom az Orlai produkciót. A koncertekről pedig annyit: minden évben találok nekem valót, mert sokféle zenei stílus jelenik meg a Kossuth téren, ahonnan szintén nem hiányoznak a nagy nevek. 

Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Remek darabok a kamarában

– Nem rajongok túlzottan a magyar retróért, amiben az idei VIDOR kifejezetten erős, úgyhogy csak néhány koncertet karikáztam be a műsorfüzetben: Szirtes Edina, Sub Bass Monster, az Animal Cannibals, külföldiek közül az Ilektan és a Boban Marković Orkestar szerepelt a listámon. Utóbbit nem először láthattam, néhány éve már jártam Nyíregyházán, akkor is nagyon jó bulit csináltak – árulta el Kiss Andrea Hajnalka, aki az idén három színházi előadásra váltott jegyet. 

– Ebben az évben csak a kamarában néztem darabokat, a Lemons, lemons, lemons..., a Roletti, avagy Jakab és János legendás barátsága és a Cicikrisztus érdekelt. Nem csalódtam, mindhárom darab nagyon jó volt. 

– Sajnos lemaradtam a Bencs-villában a nyíregyházi irodalmárok estjéről, ami ebben az évben Jókai szerelmeire fókuszált. Abban reménykedem, hogy nem egyszeri előadás volt. 

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

Koncert és színház

– Számomra az év egyik legjobban várt időszaka az augusztus vége: VIDOR-rajongó vagyok – mondta nevetve a nyíregyházi Farkas Zsanett. – Ha törik, ha szakad, júliusban sorban állok a színházjegyekért, és szinte mindig sikerül eljutni a legjobb előadásokra. 

Az idén a Még egy kört mindenkinek című darab volt a listám élén és nem is csalódtam: fantasztikus volt az előadás, szerintem kiváló színészeket választottak ki az egyes karakterekre. Óriási sikere volt a darabnak a Rózsakertben, nem bánnám, ha év közben esetleg a színházban vendégelőadásként újra bemutatnák.

– Meghallgattam Puskás-Dallos Petit és feleségét, Bogit a Bencs Villában és nagyon kellemesen csalódtam, hiszen nem volt bennük semmi sztárallűr, nagyon kedvesek és humorosak voltak. Korábban voltam már Boban Marković-koncerten, így tudtam, hogy fantasztikus élmény lesz – és az is volt. Lenyűgözött a szerb zenekar, és ahogy láttam, mindenki nagyon élvezte a produkciójukat. Vár még rám kár színházi előadás: péntek este a Brooklyni mesét, vasárnap pedig a Hölgyválaszt nézzük meg, bízom benne, hogy ezek is kiváló élményt tartogatnak – tette hozzá.   

Nyíregyházi Futófesztivál

Fotók: Bozsó Katalin

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu