VIDOR-gunk, mosolygunk, nevetünk: ilyen az idei VIDOR olvasóink szerint (fotók, videók)

Lassan véget ér az idei VIDOR Fesztivál, a Nyíregyházán élők és az ide látogatók számos fantasztikus színházi előadást láthattak, s kiváló koncertek egész sora van már mögöttünk. Az utcákon, tereken mosolygós emberekkel találkozunk: mindenki szívesen időzik a belvárosban, hiszen találkozhatnak élő szobrokkal, mutatványosokkal, remek a hangulat – amihez persze hozzájárul, hogy süt a nap, ragyogó az idő. Fesztiválozókat kérdeztünk arról, mit szólnak az idei programokhoz, milyen előadásokat, koncerteket választottak.

A VIDOR közönsége együtt bulizott Fenyő Miklóssal

Fotó: Sipeki Péter

A VIDOR koncertjeiről sem hiányoznak a nagy nevek

– Szeretem, mert könnyed, vidám darabok vannak a repertoáron, amik tényleg kikapcsolják az ember agyát, ha beül a színházba – mondta Kanalas Klaudia a VIDOR-ról. A nyíregyházi hölgy hozzátette: nincs olyan éve az elmúlt 8-10 esztendőből, hogy ne látott volna legalább egy előadást a VIDOR Fesztiválon.

Szerencsémre nagyszerű színészek játékát élvezhettem a nyíregyházi teátrumban: Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Kulka János, Jordán Tamás. hogy csak néhány nagy nevet, legendát említsek.

– Pénteken a nagyszínpadon Woody Allen Brooklyni mese című darabjára van jegyem, várom az Orlai produkciót. A koncertekről pedig annyit: minden évben találok nekem valót, mert sokféle zenei stílus jelenik meg a Kossuth téren, ahonnan szintén nem hiányoznak a nagy nevek.