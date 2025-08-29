21 perce
VIDOR-gunk, mosolygunk, nevetünk: ilyen az idei VIDOR olvasóink szerint (fotók, videók)
A fesztivál a felhőtlen kikapcsolódásról szól: minden korosztály talál magának tökéletes programot. A VIDOR kínálatára ebben az évben sem lehet panasz!
Az egész város egy hatalmas mosoly!
Fotó: Bozsó Katalin
Lassan véget ér az idei VIDOR Fesztivál, a Nyíregyházán élők és az ide látogatók számos fantasztikus színházi előadást láthattak, s kiváló koncertek egész sora van már mögöttünk. Az utcákon, tereken mosolygós emberekkel találkozunk: mindenki szívesen időzik a belvárosban, hiszen találkozhatnak élő szobrokkal, mutatványosokkal, remek a hangulat – amihez persze hozzájárul, hogy süt a nap, ragyogó az idő. Fesztiválozókat kérdeztünk arról, mit szólnak az idei programokhoz, milyen előadásokat, koncerteket választottak.
A VIDOR koncertjeiről sem hiányoznak a nagy nevek
– Szeretem, mert könnyed, vidám darabok vannak a repertoáron, amik tényleg kikapcsolják az ember agyát, ha beül a színházba – mondta Kanalas Klaudia a VIDOR-ról. A nyíregyházi hölgy hozzátette: nincs olyan éve az elmúlt 8-10 esztendőből, hogy ne látott volna legalább egy előadást a VIDOR Fesztiválon.
Szerencsémre nagyszerű színészek játékát élvezhettem a nyíregyházi teátrumban: Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Kulka János, Jordán Tamás. hogy csak néhány nagy nevet, legendát említsek.
– Pénteken a nagyszínpadon Woody Allen Brooklyni mese című darabjára van jegyem, várom az Orlai produkciót. A koncertekről pedig annyit: minden évben találok nekem valót, mert sokféle zenei stílus jelenik meg a Kossuth téren, ahonnan szintén nem hiányoznak a nagy nevek.
Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Remek darabok a kamarában
– Nem rajongok túlzottan a magyar retróért, amiben az idei VIDOR kifejezetten erős, úgyhogy csak néhány koncertet karikáztam be a műsorfüzetben: Szirtes Edina, Sub Bass Monster, az Animal Cannibals, külföldiek közül az Ilektan és a Boban Marković Orkestar szerepelt a listámon. Utóbbit nem először láthattam, néhány éve már jártam Nyíregyházán, akkor is nagyon jó bulit csináltak – árulta el Kiss Andrea Hajnalka, aki az idén három színházi előadásra váltott jegyet.
– Ebben az évben csak a kamarában néztem darabokat, a Lemons, lemons, lemons..., a Roletti, avagy Jakab és János legendás barátsága és a Cicikrisztus érdekelt. Nem csalódtam, mindhárom darab nagyon jó volt.
– Sajnos lemaradtam a Bencs-villában a nyíregyházi irodalmárok estjéről, ami ebben az évben Jókai szerelmeire fókuszált. Abban reménykedem, hogy nem egyszeri előadás volt.
Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR FesztiválonFotók: Bozsó Katalin
Koncert és színház
– Számomra az év egyik legjobban várt időszaka az augusztus vége: VIDOR-rajongó vagyok – mondta nevetve a nyíregyházi Farkas Zsanett. – Ha törik, ha szakad, júliusban sorban állok a színházjegyekért, és szinte mindig sikerül eljutni a legjobb előadásokra.
Az idén a Még egy kört mindenkinek című darab volt a listám élén és nem is csalódtam: fantasztikus volt az előadás, szerintem kiváló színészeket választottak ki az egyes karakterekre. Óriási sikere volt a darabnak a Rózsakertben, nem bánnám, ha év közben esetleg a színházban vendégelőadásként újra bemutatnák.
– Meghallgattam Puskás-Dallos Petit és feleségét, Bogit a Bencs Villában és nagyon kellemesen csalódtam, hiszen nem volt bennük semmi sztárallűr, nagyon kedvesek és humorosak voltak. Korábban voltam már Boban Marković-koncerten, így tudtam, hogy fantasztikus élmény lesz – és az is volt. Lenyűgözött a szerb zenekar, és ahogy láttam, mindenki nagyon élvezte a produkciójukat. Vár még rám kár színházi előadás: péntek este a Brooklyni mesét, vasárnap pedig a Hölgyválaszt nézzük meg, bízom benne, hogy ezek is kiváló élményt tartogatnak – tette hozzá.
Nyíregyházi FutófesztiválFotók: Bozsó Katalin
