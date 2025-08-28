augusztus 28., csütörtök

VIDOR Fesztivál 2025

20 perce

A Bencs Villa parkjában emlékezhetünk az elhunyt művészekre

Címkék#Vidor Fesztivál#Bencs Villa#emlékezés

Ez egy csendes, méltóságteljes hely, ahol emlékezni lehet és kell. A VIDOR Liget tábláit áthelyezik a Bencs Villa parkjába.

Munkatársunktól
A Bencs Villa parkjában emlékezhetünk az elhunyt művészekre

Olyanoknak állítanak emléket, akik sokat tettek a fesztiválért, de már nem lehetnek köztünk

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

A VIDOR Fesztivál 2016- ban kapott egy területet a Bujtosi-tó északnyugati oldalán, ahol a programsorozat szervezői egy ligetet alakítottak ki – olyan csendes, méltóságteljes helyet, ahol a legnagyobb rohanás közepette is meg lehet és meg is kell állni időnként. Emlékezni egykori kollégákra, barátokra, közös emlékekre. Az első évben nyolc emlékhelyet avattak, de a VIDOR égi társulata ennél sajnos több tagból áll, így évről évre bővült a VIDOR Liget.  

VIDOR Fesztivál
Kirják Róbert, a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója
Fotó: Bozsó Katalin

Új helyen a VIDOR Liget

A táblákat most áthelyezték: a jövőben a Bencs Villa parkjában kapnak helyet. Kirják Róbert, a fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója elmondta: mivel a korábbi helyszín nem volt védett, több táblát is megrongáltak, néhányat újra is kell gyártani. Ezért döntöttek úgy, hogy áthozzák ezeket a villa zárt, biztonságos parkjába – méltó hely ez az emlékezésre. – A táblák olyan személyeknek állítanak emléket, akik sokat tettek a fesztiválért, de már nincsenek köztünk: színészek, vállalkozók, az előadások létrehozásán fáradozók. Egyelőre Garas Dezső, Sztankay István, Székhelyi József, Dózsa Márk, Zombor József, Pécsi Ildikó, Iglódi István, Pápai László, Rajhona Ádám, Kaszás Attila, Safranek Károly, Kemény Henrik, Törőcsik Mari, Bacsó Péter, Kováts István és Huszár Zsolt táblája látható a parkban.
 

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
