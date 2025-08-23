Csakazértis szerelem ma este a Kossuth téren – Neked is ott a helyed!

Fantasztikus este elé nézünk, ez nem vitás! A VIDOR Fesztivál nagyszínpadán ma az Első Emelet, majd Király Linda és testvére, Viktor ad koncertet, a VIDOR Kertben pedig Gulyás Attila és zenekara lép fel.

Az Első Emelet ma este hétkor lép a VIDOR színpadára

Fotó: vidor.eu

Sztárok a VIDOR színpadán

Az Első Emelet 1982-ben Budapesten alakult – a legendák szerint mintegy 200 névből a Nagy Feró által javasolt zenekarnevet választották, mert valamilyen meghökkentőt szerettek volna. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot.