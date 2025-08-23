3 órája
Csakazértis szerelem ma este a Kossuth téren – Neked is ott a helyed!
A Kossuth téri nagyszínpadon ma az Első Emelet, majd Király Linda és testvére, Viktor ad koncertet, a VIDOR Kertben Gulyás Attila lép fel. A VIDOR szombati fellépői mindenki kedvencei.
Fantasztikus este elé nézünk, ez nem vitás! A VIDOR Fesztivál nagyszínpadán ma az Első Emelet, majd Király Linda és testvére, Viktor ad koncertet, a VIDOR Kertben pedig Gulyás Attila és zenekara lép fel.
Sztárok a VIDOR színpadán
Az Első Emelet 1982-ben Budapesten alakult – a legendák szerint mintegy 200 névből a Nagy Feró által javasolt zenekarnevet választották, mert valamilyen meghökkentőt szerettek volna. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot.
Király koncertek, remek előadások: íme, a VIDOR szombati programja
És most Nyíregyházán hallhatjuk őket: koncertjük visszaidézi a '80-as évek hangulatát, sokak számára felelevenítve ifjúságuk szép emlékeit. A zenekar mai hangzással, de eredeti formában szólaltatja meg népszerű, máig imádott slágereit, így biztosan szól ma a Kossuth téren a Csakazértis szerelem, a Nézelődünk, az Édes évek vagy a Kis generáció.
Dalaik a mai napig hallhatók a rádiókban, így több generáció is ismeri az Első Emelet-slágereket – egészen biztos, hogy szombat este hét órától az egész Kossuth tér együtt énekli majd ezeket. A jó hangulat garantált lesz, és valószínűleg tovább fokozódik, amikor 20.30-kor Király Viktor és testvére, Linda lépnek a VIDOR színpadára. Király Viktor énekes, dalszerző 2008- ban nyerte meg a Megasztár 4. évadát, ő lett az „Év Hangja”. Slágereit – Forgószél, Fire, Solo, Budapest Girl, Hatodik emelet, Füttyös, Filter, Shoulda Woulda Coulda, Break me, Run – folyamatosan játsszák a rádiók. Nővére, Linda több zenei díj tulajdonosa, nemzetközileg is elismert énekesnő és dalszerző, akit lenyűgöző, ötoktávos hangterjedelme miatt nemzedéke egyik legerősebb hangjaként emlegetnek. Leghíresebb dalait – Szerelem utolsó vérig, Játszom, ahogyan lélegzem (Charlie-val), Can’t Let Go, Love is Overrated, Runaway – minden bizonnyal elénekli a nyíregyházi közönségnek szombat este.
Színvonalas, sokszínű, egyedülálló és szerethető – ez a VIDOR (fotók, videó)
Pörgős buli lesz, ez nem is kérdés
Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a VIDOR-on a kulturális seregszemlét szervező Móricz Zsigmond Színház kiváló művészei is fellépnek – így lesz ez az idei fesztiválon is. Szombaton este tíztől Gulyás Attila, a nyíregyházi teátrum népszerű művésze zenekarával neo-retro és könnyűzenei válogatással lép fel a VIDOR Kert színpadán! Ahogy az előző években, most is elvarázsolják zenei világukkal a fesztivál közönségét, a pörgős éjszakai buli garantált!
