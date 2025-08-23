augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

43 perce

Csakazértis szerelem ma este a Kossuth téren – Neked is ott a helyed!

Címkék#Vidor Fesztivál#VIDOR Kert#koncert

A Kossuth téri nagyszínpadon ma az Első Emelet, majd Király Linda és testvére, Viktor ad koncertet, a VIDOR Kertben Gulyás Attila lép fel. A VIDOR szombati fellépői mindenki kedvencei.

Munkatársunktól

Fantasztikus este elé nézünk, ez nem vitás! A VIDOR Fesztivál nagyszínpadán ma az Első Emelet, majd Király Linda és testvére, Viktor ad koncertet, a VIDOR Kertben pedig Gulyás Attila és zenekara lép fel

VIDOR Fesztivál
Az Első Emelet ma este hétkor lép a VIDOR színpadára
Fotó: vidor.eu

Sztárok a VIDOR színpadán 

Az Első Emelet 1982-ben Budapesten alakult – a legendák szerint mintegy 200 névből a Nagy Feró által javasolt zenekarnevet választották, mert valamilyen meghökkentőt szerettek volna. 2022-ben az együttes, megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indult, 2023- ban pedig Első Emelet 40+ elnevezéssel járták az országot. 

És most Nyíregyházán hallhatjuk őket: koncertjük visszaidézi a '80-as évek hangulatát, sokak számára felelevenítve ifjúságuk szép emlékeit. A zenekar mai hangzással, de eredeti formában szólaltatja meg népszerű, máig imádott slágereit, így biztosan szól ma a Kossuth téren a Csakazértis szerelem, a Nézelődünk, az Édes évek vagy a Kis generáció.

Dalaik a mai napig hallhatók a rádiókban, így több generáció is ismeri az Első Emelet-slágereket – egészen biztos, hogy szombat este hét órától az egész Kossuth tér együtt énekli majd ezeket. A jó hangulat garantált lesz, és valószínűleg tovább fokozódik, amikor 20.30-kor Király Viktor és testvére, Linda lépnek a VIDOR színpadára. Király Viktor énekes, dalszerző 2008- ban nyerte meg a Megasztár 4. évadát, ő lett az „Év Hangja”. Slágereit – Forgószél, Fire, Solo, Budapest Girl, Hatodik emelet, Füttyös, Filter, Shoulda Woulda Coulda, Break me, Run – folyamatosan játsszák a rádiók. Nővére, Linda több zenei díj tulajdonosa, nemzetközileg is elismert énekesnő és dalszerző, akit lenyűgöző, ötoktávos hangterjedelme miatt nemzedéke egyik legerősebb hangjaként emlegetnek. Leghíresebb dalait – Szerelem utolsó vérig, Játszom, ahogyan lélegzem (Charlie-val), Can’t Let Go, Love is Overrated, Runaway – minden bizonnyal elénekli a nyíregyházi közönségnek szombat este. 

Pörgős buli lesz, ez nem is kérdés

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a VIDOR-on a kulturális seregszemlét szervező Móricz Zsigmond Színház kiváló művészei is fellépnek – így lesz ez az idei fesztiválon is. Szombaton este tíztől Gulyás Attila, a nyíregyházi teátrum népszerű művésze zenekarával neo-retro és könnyűzenei válogatással lép fel a VIDOR Kert színpadán! Ahogy az előző években, most is elvarázsolják zenei világukkal a fesztivál közönségét, a pörgős éjszakai buli garantált!

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu