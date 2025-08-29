Hatalmas buli lesz ma a téren: a BSW is fellép pénteken a VIDOR-on

Szülinapra hivatalos ma az egész város. A Sunshine FM évek óta a VIDOR Fesztiválon ünnepli a születésnapját, és ahogy megszokhattuk, ezúttal is hatalmas bulira készülnek. A Kossuth téren fellép a Filo Live Band, a BSW és az Animal Cannibals. A koncertek után hajnalig tartó party indul a VIDOR Kertben, ahol ismert DJ-k pörgetik a lemezeket.

A BSW is fellép a VIDOR fesztiválon pénteken

Fotó: Együttes

Születésnapi party a VIDOR Fesztiválon

Nézzük a pénteki kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

17 óra : Három és fél nővér, az EF-ESZ-TÉ (Független Színművészek Társulata) előadása, Krúdy Kamaraszínpad

Kossuth tér

18 óra: Sunshine FM Birthday Night: Filo Live, BSW, Animal Cannibals

VIDOR Kert

16 óra: Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje

Continent színpad

Krúdy Gyula Art Mozi