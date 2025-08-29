augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

2 órája

Hatalmas buli lesz ma a téren: a BSW is fellép pénteken a VIDOR-on

Címkék#Vidor Fesztivál#BSW koncert#Animal Cannibals

A Sunshine FM szülinapi partyt rendez ma Nyíregyházán. A VIDOR nagyszínpadán lép fel a BSW, a Filo és az Animal Cannibals.

Munkatársunktól

Szülinapra hivatalos ma az egész város. A Sunshine FM évek óta a VIDOR Fesztiválon ünnepli a születésnapját, és ahogy megszokhattuk, ezúttal is hatalmas bulira készülnek. A Kossuth téren fellép a Filo Live Band, a BSW és az Animal Cannibals. A koncertek után hajnalig tartó party indul a VIDOR Kertben, ahol ismert DJ-k pörgetik a lemezeket.      

VIDOR Fesztivál
A BSW is fellép a VIDOR fesztiválon pénteken
Fotó: Együttes

Születésnapi party a VIDOR Fesztiválon

Nézzük a pénteki kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

  • 17 óra: Három és fél nővér, az EF-ESZ-TÉ (Független Színművészek Társulata) előadása, Krúdy Kamaraszínpad
  • 19 óra: Brooklyni mese, az Orlai Produkciós Iroda előadása, nagyszínpad

Kossuth tér

  • 18 óra: Sunshine FM Birthday Night: Filo Live, BSW, Animal Cannibals
  • 21.45: Tűzzsonglőrök
  • 22 óra: Legénybúcsú extra – filmvetítés 

VIDOR Kert

  • 16 óra: Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje
  • 22 óra: Zoller Zsolt-koncert
  • 22.30: Sunshine FM Birthday After Party: DJ Olasz, Kennie, DJ Vágó, DJ Stephanie, DJ Balu

Continent színpad

Krúdy Gyula Art Mozi

  • 17.30: Futni mentem – magyar vígjáték

Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs Villában

Fotók: Bozsó Katalin

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu