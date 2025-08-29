VIDOR Fesztivál 2025
Hatalmas buli lesz ma a téren: a BSW is fellép pénteken a VIDOR-on
A Sunshine FM szülinapi partyt rendez ma Nyíregyházán. A VIDOR nagyszínpadán lép fel a BSW, a Filo és az Animal Cannibals.
Szülinapra hivatalos ma az egész város. A Sunshine FM évek óta a VIDOR Fesztiválon ünnepli a születésnapját, és ahogy megszokhattuk, ezúttal is hatalmas bulira készülnek. A Kossuth téren fellép a Filo Live Band, a BSW és az Animal Cannibals. A koncertek után hajnalig tartó party indul a VIDOR Kertben, ahol ismert DJ-k pörgetik a lemezeket.
Születésnapi party a VIDOR Fesztiválon
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Három és fél nővér, az EF-ESZ-TÉ (Független Színművészek Társulata) előadása, Krúdy Kamaraszínpad
- 19 óra: Brooklyni mese, az Orlai Produkciós Iroda előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
- 18 óra: Sunshine FM Birthday Night: Filo Live, BSW, Animal Cannibals
- 21.45: Tűzzsonglőrök
- 22 óra: Legénybúcsú extra – filmvetítés
VIDOR Kert
- 16 óra: Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje
- 22 óra: Zoller Zsolt-koncert
- 22.30: Sunshine FM Birthday After Party: DJ Olasz, Kennie, DJ Vágó, DJ Stephanie, DJ Balu
Continent színpad
- 17.30: Texas Tourist-koncert
Krúdy Gyula Art Mozi
- 17.30: Futni mentem – magyar vígjáték
Elképesztő hangulat volt tegnap a Kossuth téren, a balkáni zene csillaga gondoskodott róla. Keresd meg magad a képeken! (fotók, videók)
Tervek, álmok, karrier és gyereknevelés: a sztárházaspár minden kérdésre őszintén válaszolt a Bencs Villában
