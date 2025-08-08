1 órája
Boban Markovic Orkestar és mások: bombameglepetések az idei VIDOR Fesztiválon
A hazai könnyűzenei élet igazi sztárjai érkeznek Nyíregyházára! A megnövekedett támogatásoknak köszönhetően a VIDOR Fesztivál ebben az évben szintet lép.
A programfüzet már elérhető
Fotó: Sipeki Péter
Boban Markovic, Fenyő Miklós, T-Danny, Sub Bass Monster, Manuel, Király Viktor és Linda – csak néhány fellépő azok közül, akik az idei VIDOR Fesztiválon színpadra lépnek. Ez lesz a 24. kulturális seregszemle: augusztus 22-30. között Nyíregyházán ismét a vidámságé lesz a főszerep.
A VIDOR kinőtte Nyíregyháza határait
– Nyíregyháza a fesztivál idejére újra kitárja a kapuit a látogatók előtt, és ahhoz, hogy kilenc napon át jól érezzék itt magukat a vendégek, nagyon sok ember nagyon sok munkájára van szükség – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a képviselő-testület tagja és hozzátette: a VIDOR kinőtte a város határait.
– Sokan jönnek az ország távolabbi részeiből, és ők akár több napot is nálunk töltenek, megnézik a látványosságainkat. Fontos, hogy ők tudják: Nyíregyháza nyitott, szívesen látja a vendégeket. De mire van szükség ezen kívül ahhoz, hogy egy fesztivál sikeres legyen?
Fontos a szakmaiság, s hogy a látogatók azt érezzék: a fesztivál mindig képes megújulni, halad a korral, figyelembe veszi az igényeket és figyel az aktuális trendekre – ezt a feladatot a Móricz Zsigmond Színház tökéletesen elvégzi.
– A sikerhez szükség van támogatókra is, és szerencsére a Master Good ebben kiváló partnere a színháznak és az önkormányzatnak is. A cégcsoport ebben az évben újabb négy évre vállalta a főszponzori szerepet, a támogatásuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a VIDOR az idén is kiváló programokkal várhatja a fesztiválozókat – fogalmazott.
A színház kiváló munkát végez
– Minden okunk meg van a vidámságra: a Szpari bennmaradt az NB I-ben, a Kisvárda pedig feljutott, ráadásul az első meccsen döntetlent játszottak egymással – mondta Bárány László, a Master Good cégcsoport alapító-tulajdonosa, de természetesen később rátért a fesztiválra. – Ennek a kilenc napnak a jókedvről kell szólnia! Amint befejeződik, kezdődik a tanítás, sokak számára véget ér a szabadság, de a jó hangulat itt marad.
Sokakat ismerek, akik sorkiemelővel jelzik a naptárukban ezeket a napokat, ismerőseim, barátaim az ország más területeiről jönnek, hogy megnézzenek egy színházi előadást vagy meghallgassanak egy koncertet.
– Egy ilyen nagyszabású fesztiválhoz hozzátartozik a jókedvű adakozás is, és nem véletlen, hogy meghosszabbítottuk a támogatói szerződést, hiszen a színház szervezőgárdája minden évben kiváló munkát végez – tette hozzá Bárány László.
Filmvetítések, családi programok
– Szintlépésre készül a fesztivál – jelentette ki Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, hozzátéve: az önkormányzat és a minisztérium megnövekedett támogatásának köszönhetően olyan előadók is felléphetnek Nyíregyházán, akiket korábban nem tudtak volna megfizetni. – Az utóbbi években kevesebb olyan fellépőt hívhattunk meg, akik a fiatalok igazán nagy kedvencei, és emiatt hiányérzetem volt, de szerencsére az idén erre sem lehet panasz. Koncertet ad a BSW, Manuel és T-Danny – azt gondolom, a környék nagyobb városaiból is sokan jönnek majd, hogy meghallgassák a fiatalok körében nagyon népszerű fellépőket.
Hatalmas öröm, hogy újra a VIDOR-on lép fel a világhírű Boban Markovic Orkestar, és biztos vagyok abban, hogy Fenyő Miklós, az Első Emelet, illetve Király Viktor és Linda is nagyon sok látogatót vonz majd.
– Ismét lesz ingyenes színházi előadás – a Meseautót láthatja a közönség a Kossuth téren –, a világzenét egy kolumbiai és egy burkina faso-i együttes képviseli. Újra lesznek filmvetítések, bővül a családi programok köre, s természetesen a Bencs Villában és a Szindbádban is várjuk majd az érdeklődőket – mondta Kirják Róbert, aki arról is beszélt, hogy a színpadot egy méterrel megemelik, hogy a távolabb állók is jobban lássanak, és egy hatalmas LED-fal is növeli az élményt. A színházi versenyprogram zsűrielnöke Szervét Tibor lesz, s a zsűri tagja lesz Hide the Pain Harold is. A fesztivál összköltségvetése 180 millió forint, a teljes program már elérhető a videor.eu oldalon.
