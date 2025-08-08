Boban Markovic Orkestar és mások: bombameglepetések az idei VIDOR Fesztiválon

Boban Markovic, Fenyő Miklós, T-Danny, Sub Bass Monster, Manuel, Király Viktor és Linda – csak néhány fellépő azok közül, akik az idei VIDOR Fesztiválon színpadra lépnek. Ez lesz a 24. kulturális seregszemle: augusztus 22-30. között Nyíregyházán ismét a vidámságé lesz a főszerep.

Kirják Róbert, Halkóné dr. Rudolf Éva és Bárány László az idei VIDOR Fesztivál sajtótájékoztatóján

Fotó: Sipeki Péter

A VIDOR kinőtte Nyíregyháza határait

– Nyíregyháza a fesztivál idejére újra kitárja a kapuit a látogatók előtt, és ahhoz, hogy kilenc napon át jól érezzék itt magukat a vendégek, nagyon sok ember nagyon sok munkájára van szükség – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a képviselő-testület tagja és hozzátette: a VIDOR kinőtte a város határait.

– Sokan jönnek az ország távolabbi részeiből, és ők akár több napot is nálunk töltenek, megnézik a látványosságainkat. Fontos, hogy ők tudják: Nyíregyháza nyitott, szívesen látja a vendégeket. De mire van szükség ezen kívül ahhoz, hogy egy fesztivál sikeres legyen?

Fontos a szakmaiság, s hogy a látogatók azt érezzék: a fesztivál mindig képes megújulni, halad a korral, figyelembe veszi az igényeket és figyel az aktuális trendekre – ezt a feladatot a Móricz Zsigmond Színház tökéletesen elvégzi.

– A sikerhez szükség van támogatókra is, és szerencsére a Master Good ebben kiváló partnere a színháznak és az önkormányzatnak is. A cégcsoport ebben az évben újabb négy évre vállalta a főszponzori szerepet, a támogatásuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a VIDOR az idén is kiváló programokkal várhatja a fesztiválozókat – fogalmazott.