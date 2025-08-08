augusztus 8., péntek

László névnap

30°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál

1 órája

Boban Markovic Orkestar és mások: bombameglepetések az idei VIDOR Fesztiválon

Címkék#Vidor#fesztivál#koncert#előadás

A hazai könnyűzenei élet igazi sztárjai érkeznek Nyíregyházára! A megnövekedett támogatásoknak köszönhetően a VIDOR Fesztivál ebben az évben szintet lép.

Száraz Anita
Boban Markovic Orkestar és mások: bombameglepetések az idei VIDOR Fesztiválon

A programfüzet már elérhető

Fotó: Sipeki Péter

Boban Markovic, Fenyő Miklós, T-Danny, Sub Bass Monster, Manuel, Király Viktor és Linda – csak néhány fellépő azok közül, akik az idei VIDOR Fesztiválon színpadra lépnek. Ez lesz a 24. kulturális seregszemle: augusztus 22-30. között Nyíregyházán ismét a vidámságé lesz a főszerep. 

VIDOR Fesztivál
Kirják Róbert, Halkóné dr. Rudolf Éva és Bárány László az idei VIDOR Fesztivál sajtótájékoztatóján
Fotó: Sipeki Péter

A VIDOR kinőtte Nyíregyháza határait

– Nyíregyháza a fesztivál idejére újra kitárja a kapuit a látogatók előtt, és ahhoz, hogy kilenc napon át jól érezzék itt magukat a vendégek, nagyon sok ember nagyon sok munkájára van szükség – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a képviselő-testület tagja és hozzátette: a VIDOR kinőtte a város határait. 

– Sokan jönnek az ország távolabbi részeiből, és ők akár több napot is nálunk töltenek, megnézik a látványosságainkat. Fontos, hogy ők tudják: Nyíregyháza nyitott, szívesen látja a vendégeket. De mire van szükség ezen kívül ahhoz, hogy egy fesztivál sikeres legyen? 

Fontos a szakmaiság, s hogy a látogatók azt érezzék: a fesztivál mindig képes megújulni, halad a korral, figyelembe veszi az igényeket és figyel az aktuális trendekre – ezt a feladatot a Móricz Zsigmond Színház tökéletesen elvégzi. 

– A sikerhez szükség van támogatókra is, és szerencsére a Master Good ebben kiváló partnere a színháznak és az önkormányzatnak is. A cégcsoport ebben az évben újabb négy évre vállalta a főszponzori szerepet, a támogatásuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a VIDOR az idén is kiváló programokkal várhatja a fesztiválozókat – fogalmazott. 

VIDOR sajtótájékoztató

Fotók: Sipeki Péter

A színház kiváló munkát végez

– Minden okunk meg van a vidámságra: a Szpari bennmaradt az NB I-ben, a Kisvárda pedig feljutott, ráadásul az első meccsen döntetlent játszottak egymással – mondta Bárány László, a Master Good cégcsoport alapító-tulajdonosa, de természetesen később rátért a fesztiválra. – Ennek a kilenc napnak a jókedvről kell szólnia! Amint befejeződik, kezdődik a tanítás, sokak számára véget ér a szabadság, de a jó hangulat itt marad. 

Sokakat ismerek, akik sorkiemelővel jelzik a naptárukban ezeket a napokat, ismerőseim, barátaim az ország más területeiről jönnek, hogy megnézzenek egy színházi előadást vagy meghallgassanak egy koncertet. 

– Egy ilyen nagyszabású fesztiválhoz hozzátartozik a jókedvű adakozás is, és nem véletlen, hogy meghosszabbítottuk a támogatói szerződést, hiszen a színház szervezőgárdája minden évben kiváló munkát végez – tette hozzá Bárány László.

Filmvetítések, családi programok

– Szintlépésre készül a fesztivál – jelentette ki Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, hozzátéve: az önkormányzat és a minisztérium megnövekedett támogatásának köszönhetően olyan előadók is felléphetnek Nyíregyházán, akiket korábban nem tudtak volna megfizetni. – Az utóbbi években kevesebb olyan fellépőt hívhattunk meg, akik a fiatalok igazán nagy kedvencei, és emiatt hiányérzetem volt, de szerencsére az idén erre sem lehet panasz. Koncertet ad a BSW, Manuel és T-Danny – azt gondolom, a környék nagyobb városaiból is sokan jönnek majd, hogy meghallgassák a fiatalok körében nagyon népszerű fellépőket.  

Hatalmas öröm, hogy újra a VIDOR-on lép fel a világhírű Boban Markovic Orkestar, és biztos vagyok abban, hogy Fenyő Miklós, az Első Emelet, illetve Király Viktor és Linda is nagyon sok látogatót vonz majd.

– Ismét lesz ingyenes színházi előadás – a Meseautót láthatja a közönség a Kossuth téren –, a világzenét egy kolumbiai és egy burkina faso-i együttes képviseli. Újra lesznek filmvetítések, bővül a családi programok köre, s természetesen a Bencs Villában és a Szindbádban is várjuk majd az érdeklődőket – mondta Kirják Róbert, aki arról is beszélt, hogy a színpadot egy méterrel megemelik, hogy a távolabb állók is jobban lássanak, és egy hatalmas LED-fal is növeli az élményt. A színházi versenyprogram zsűrielnöke Szervét Tibor lesz, s a zsűri tagja lesz Hide the Pain Harold is. A fesztivál összköltségvetése 180 millió forint, a teljes program már elérhető a videor.eu oldalon.       

Más témákban is ajánlunk cikekket: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu