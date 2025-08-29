augusztus 29., péntek

VIDOR Fesztivál 2025

4 órája

Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)

Annyira sokan voltak kíváncsiak Fenyő Miklós koncertjére, hogy egy tűt sem lehetett leejteni a belvárosban. A VIDOR Fesztiválok történetének egyik legnagyobb bulija volt a csütörtök esti.

Munkatársunktól

Csütörtök este teljesen megtelt a Nyíregyháza belvárosa. Nemcsak a VIDOR Fesztivál nagyszínpadánál volt hatalmas tömeg, de a Kossuth téren sem lehetett volna egy gombostűt leejteni, sőt, a Korona Hotel előtt és a szökőkút mindkét oldalán is egymást érték a fesztiválozók. 

VIDOR Fesztivál, Fenyő Miklós
 Fenyő Miklós felrobbantotta a VIDOR nagyszínpadát 
Fotó: Sipeki Péter

Táncparketté változott a VIDOR nagyszínpada előtti tér

Már Sub Mass Monster koncertjén is elég sokan voltak, de amit azután következett, arra valóban elfogynak a szavak. Özönlöttek az emberek, mindenki Fenyő Miklóst akarta látni és hallani. A hazai könnyűzene ikonja pedig nem okozott csalódást! Elénekelte a leghíresebb dalait, szól a Hotel Mentol, a Csavard fel a szőnyeget, az Angyalföldi pálmafák, a Napfény a jégen és persze a Made in Hungária. A több ezer néző énekelt, táncolt, a belváros egy óriási táncparketté alakult. Fenyő Miklós a táncosokkal és a zenészekkel olyan hatalmas bulit csapott, amire az ott lévők még nagyon sokáig emlékezni fognak. 

Fenyő Miklós koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

A fesztivál pedig folytatódik: a Sunshine FM szülinapi partyt rendez ma Nyíregyházán, a VIDOR nagyszínpadán lép fel a BSW, a Filo és az Animal Cannibals.

Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs Villában

Fotók: Bozsó Katalin

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
