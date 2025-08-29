Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)

Csütörtök este teljesen megtelt a Nyíregyháza belvárosa. Nemcsak a VIDOR Fesztivál nagyszínpadánál volt hatalmas tömeg, de a Kossuth téren sem lehetett volna egy gombostűt leejteni, sőt, a Korona Hotel előtt és a szökőkút mindkét oldalán is egymást érték a fesztiválozók.

Fenyő Miklós felrobbantotta a VIDOR nagyszínpadát

Fotó: Sipeki Péter

Táncparketté változott a VIDOR nagyszínpada előtti tér

Már Sub Mass Monster koncertjén is elég sokan voltak, de amit azután következett, arra valóban elfogynak a szavak. Özönlöttek az emberek, mindenki Fenyő Miklóst akarta látni és hallani. A hazai könnyűzene ikonja pedig nem okozott csalódást! Elénekelte a leghíresebb dalait, szól a Hotel Mentol, a Csavard fel a szőnyeget, az Angyalföldi pálmafák, a Napfény a jégen és persze a Made in Hungária. A több ezer néző énekelt, táncolt, a belváros egy óriási táncparketté alakult. Fenyő Miklós a táncosokkal és a zenészekkel olyan hatalmas bulit csapott, amire az ott lévők még nagyon sokáig emlékezni fognak.