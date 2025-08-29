4 órája
Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)
Annyira sokan voltak kíváncsiak Fenyő Miklós koncertjére, hogy egy tűt sem lehetett leejteni a belvárosban. A VIDOR Fesztiválok történetének egyik legnagyobb bulija volt a csütörtök esti.
Csütörtök este teljesen megtelt a Nyíregyháza belvárosa. Nemcsak a VIDOR Fesztivál nagyszínpadánál volt hatalmas tömeg, de a Kossuth téren sem lehetett volna egy gombostűt leejteni, sőt, a Korona Hotel előtt és a szökőkút mindkét oldalán is egymást érték a fesztiválozók.
Táncparketté változott a VIDOR nagyszínpada előtti tér
Már Sub Mass Monster koncertjén is elég sokan voltak, de amit azután következett, arra valóban elfogynak a szavak. Özönlöttek az emberek, mindenki Fenyő Miklóst akarta látni és hallani. A hazai könnyűzene ikonja pedig nem okozott csalódást! Elénekelte a leghíresebb dalait, szól a Hotel Mentol, a Csavard fel a szőnyeget, az Angyalföldi pálmafák, a Napfény a jégen és persze a Made in Hungária. A több ezer néző énekelt, táncolt, a belváros egy óriási táncparketté alakult. Fenyő Miklós a táncosokkal és a zenészekkel olyan hatalmas bulit csapott, amire az ott lévők még nagyon sokáig emlékezni fognak.
Fenyő Miklós koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
A fesztivál pedig folytatódik: a Sunshine FM szülinapi partyt rendez ma Nyíregyházán, a VIDOR nagyszínpadán lép fel a BSW, a Filo és az Animal Cannibals.
Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:
Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs VillábanFotók: Bozsó Katalin
Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR FesztiválonFotók: Bozsó Katalin
KillaBeatMaker koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Király Linda és Király Viktor a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
VIDOR Fesztivál 2025
- Sziporkázó szimpatikus szimfonikusok (fotókkal)
- Hatalmas buli lesz ma a téren: a BSW is fellép pénteken a VIDOR-on
- A Bencs Villa parkjában emlékezhetünk az elhunyt művészekre
- Tervek, álmok, karrier és gyereknevelés: a sztárházaspár minden kérdésre őszintén válaszolt a Bencs Villában
- Elképesztő hangulat volt tegnap a Kossuth téren, a balkáni zene csillaga gondoskodott róla. Keresd meg magad a képeken! (fotók, videók)