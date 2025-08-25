augusztus 25., hétfő

VIDOR

49 perce

Meghallgatnád a Megasztár tavaly döntősének koncertjét? Ma este a VIDOR-on megteheted

Címkék#Vidor Fesztivál#VIDOR Kert#kiállítás#koncert

A Kossuth téren a Meseautó című zenés előadást láthatják az érdeklődők. Érdemes felkeresni a Szindbád Rendezvényteret is: Balogh Rebeka Valéria lép fel ma a VIDOR Fesztiválon.

Munkatársunktól

A VIDOR Fesztivál remek programokkal várja ma, hétfőn a látogatókat: a Kossuth téren a Meseautó című zenés előadást láthatják az érdeklődők, a VIDOR Kertben Szirtes Edina Mókus ad koncertet, a Szindbádban a Megasztár tavalyi döntőse, Balogh Rebeka Valéria lép fel. A Bencs Villában Jókai Mór szerelmi életével ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, és két kiállítás is nyílik. 

VIDOR
VIDOR: Balogh Rebeka Valéria a Szindbád pódiumszínpadán ad ma este koncertet 
Fotó: vidor.eu

A VIDOR hétfői programjai

Nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

  • 15 és 19 óra: Rém rendes vendég, a Játékszín előadása, nagyszínpad
  • 17 óra: Slágerlista válltöméssel – Botos Éva önálló estje (Digital Producer), Krúdy Kamara 

Kossuth tér

  • 19.30: Meseautó, a Körúti Színház előadása
  • 21.50: Tűzzsonglőrök
  • 22 óra: Szia, Életem – magyar film 

Continent színpad (városháza előtt)

  • 17 óra: Nemo-koncert
  • 18.30: Red On House-koncert

Szindbád Rendezvényterem

  • 14 óra: Válogatás a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep gyűjteményéből

VIDOR Kert

  • 16 óra: Lara mesék: Nyári bújócska
  • 22 óra: Szirtes Edina Mókus koncertje
  • 23 óra: DJ Partybox Express

Szindbád Pódiumszínpad

  • 19.30: Balogh Rebeka Valéria, a Megasztár 2024 nyíregyházi döntősének koncertje: Kedvencek és titkok 

Bencs-villa

  • 17 óra: Jókai és a nők – irodalmi est

Sipeki Fotóstúdió

 

