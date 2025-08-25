Meghallgatnád a Megasztár tavaly döntősének koncertjét? Ma este a VIDOR-on megteheted

A VIDOR Fesztivál remek programokkal várja ma, hétfőn a látogatókat: a Kossuth téren a Meseautó című zenés előadást láthatják az érdeklődők, a VIDOR Kertben Szirtes Edina Mókus ad koncertet, a Szindbádban a Megasztár tavalyi döntőse, Balogh Rebeka Valéria lép fel. A Bencs Villában Jókai Mór szerelmi életével ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, és két kiállítás is nyílik.

VIDOR: Balogh Rebeka Valéria a Szindbád pódiumszínpadán ad ma este koncertet

Fotó: vidor.eu

A VIDOR hétfői programjai

Nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

15 és 19 óra : Rém rendes vendég, a Játékszín előadása, nagyszínpad

: Rém rendes vendég, a Játékszín előadása, nagyszínpad 17 óra: Slágerlista válltöméssel – Botos Éva önálló estje (Digital Producer), Krúdy Kamara

Kossuth tér

19.30 : Meseautó, a Körúti Színház előadása

: Meseautó, a Körúti Színház előadása 21.50: Tűzzsonglőrök

Tűzzsonglőrök 22 óra: Szia, Életem – magyar film

Continent színpad (városháza előtt)

17 óra: Nemo-koncert

Nemo-koncert 18.30: Red On House-koncert

Szindbád Rendezvényterem

14 óra: Válogatás a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep gyűjteményéből

VIDOR Kert

16 óra : Lara mesék: Nyári bújócska

: Lara mesék: Nyári bújócska 22 óra: Szirtes Edina Mókus koncertje

Szirtes Edina Mókus koncertje 23 óra: DJ Partybox Express

Szindbád Pódiumszínpad

19.30: Balogh Rebeka Valéria, a Megasztár 2024 nyíregyházi döntősének koncertje: Kedvencek és titkok

Bencs-villa

17 óra: Jókai és a nők – irodalmi est

Sipeki Fotóstúdió