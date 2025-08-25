1 órája
Meghallgatnád a Megasztár tavaly döntősének koncertjét? Ma este a VIDOR-on megteheted
A Kossuth téren a Meseautó című zenés előadást láthatják az érdeklődők. Érdemes felkeresni a Szindbád Rendezvényteret is: Balogh Rebeka Valéria lép fel ma a VIDOR Fesztiválon.
A VIDOR Fesztivál remek programokkal várja ma, hétfőn a látogatókat: a Kossuth téren a Meseautó című zenés előadást láthatják az érdeklődők, a VIDOR Kertben Szirtes Edina Mókus ad koncertet, a Szindbádban a Megasztár tavalyi döntőse, Balogh Rebeka Valéria lép fel. A Bencs Villában Jókai Mór szerelmi életével ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, és két kiállítás is nyílik.
A VIDOR hétfői programjai
Móricz Zsigmond Színház
- 15 és 19 óra: Rém rendes vendég, a Játékszín előadása, nagyszínpad
- 17 óra: Slágerlista válltöméssel – Botos Éva önálló estje (Digital Producer), Krúdy Kamara
Kossuth tér
- 19.30: Meseautó, a Körúti Színház előadása
- 21.50: Tűzzsonglőrök
- 22 óra: Szia, Életem – magyar film
Continent színpad (városháza előtt)
- 17 óra: Nemo-koncert
- 18.30: Red On House-koncert
Szindbád Rendezvényterem
- 14 óra: Válogatás a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep gyűjteményéből
VIDOR Kert
- 16 óra: Lara mesék: Nyári bújócska
- 22 óra: Szirtes Edina Mókus koncertje
- 23 óra: DJ Partybox Express
Szindbád Pódiumszínpad
- 19.30: Balogh Rebeka Valéria, a Megasztár 2024 nyíregyházi döntősének koncertje: Kedvencek és titkok
Bencs-villa
- 17 óra: Jókai és a nők – irodalmi est
Sipeki Fotóstúdió
- 17 óra: Valaki jár a fák hegyén: a Magyar Művészeti Egyesület és az Átutazók Művészeti Egyesület kiállítása
Világbajnoki ezüstöt pillangózott a nyírbátori úszó (videón a fantasztikus úszás)
Ha már adta a tévé, miért ne!? Ellopta a show-t a kísérő kisfiú a Szpari - Diósgyőr meccs előtt
Egyedülálló digitális kiállítás nyílik a Sipeki Fotóstúdió és Galériában