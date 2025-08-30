augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

29°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

2 órája

Manuel zárja a VIDOR-t a Kossuth téren – mutatjuk a hétvégi programokat

Címkék#Vidor Fesztivál#program#koncert

Sajnos a végéhez közeledik a fesztivál, de maradtak még jó programok! A VIDOR nagyszínpadán előbb egy afrikai együttest hallhatunk, majd jön a Manuel-koncert.

Munkatársunktól

Lassan befejeződik az idei VIDOR Fesztivál, de jó hír, hogy a zárónapra is maradtak kiváló programok. A Kossuth téren egy afrikai együttes után Manuel ad koncertet,  a Bencs Villában Karády Katalin dalai csendülnek fel, de stand-up és filmvetítés is szerepel a kínálatban.  

VIDOR Fesztivál
A VIDOR nagyszínpadán Manuel zárja a fellépők sorát
Fotó: vidor.eu

A VIDOR hétvégi programja

Nézzük a hétvégi kínálatot! 

SZOMBAT 

Móricz Zsigmond Színház

  • 19 óra: Család ellen nincs orvosság, a Szolnoki Szigligeti Színház előadása, nagyszínpad

Bencs Villa

  • 19.30: Pataki Szilvia Karády-estje

Kossuth tér

  • 19 óra: Kanazoé Orkestra-koncert
  • 20.30: Manuel-koncert
  • 22 óra: Így vagy tökéletes – filmvetítés

Continent színpad

  • 17.30: No cnt’roll and Bluesman-koncert

VIDOR Kert

  • 10.30: Az Apacuka zenekar koncertje
  • 16 óra: A szépség és a szörnyeteg, az Eötvös gyakorló iskola diákjainak előadása
  • 22 óra: Tibi a hegyről-koncert 
  • 23 óra: DJ Németi

100 éves Patika udvara

  • 18 óra: Beliczai Balázs stand up-estje

VASÁRNAP

Rózsakert Szabadtéri Színpad 

  • 20 óra: Hölgyválasz, a Játékszín előadása
     

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu