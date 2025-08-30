VIDOR Fesztivál 2025
Manuel zárja a VIDOR-t a Kossuth téren – mutatjuk a hétvégi programokat
Sajnos a végéhez közeledik a fesztivál, de maradtak még jó programok! A VIDOR nagyszínpadán előbb egy afrikai együttest hallhatunk, majd jön a Manuel-koncert.
Lassan befejeződik az idei VIDOR Fesztivál, de jó hír, hogy a zárónapra is maradtak kiváló programok. A Kossuth téren egy afrikai együttes után Manuel ad koncertet, a Bencs Villában Karády Katalin dalai csendülnek fel, de stand-up és filmvetítés is szerepel a kínálatban.
A VIDOR hétvégi programja
SZOMBAT
Móricz Zsigmond Színház
- 19 óra: Család ellen nincs orvosság, a Szolnoki Szigligeti Színház előadása, nagyszínpad
Bencs Villa
- 19.30: Pataki Szilvia Karády-estje
Kossuth tér
- 19 óra: Kanazoé Orkestra-koncert
- 20.30: Manuel-koncert
- 22 óra: Így vagy tökéletes – filmvetítés
Continent színpad
- 17.30: No cnt’roll and Bluesman-koncert
VIDOR Kert
- 10.30: Az Apacuka zenekar koncertje
- 16 óra: A szépség és a szörnyeteg, az Eötvös gyakorló iskola diákjainak előadása
- 22 óra: Tibi a hegyről-koncert
- 23 óra: DJ Németi
100 éves Patika udvara
- 18 óra: Beliczai Balázs stand up-estje
VASÁRNAP
Rózsakert Szabadtéri Színpad
- 20 óra: Hölgyválasz, a Játékszín előadása
