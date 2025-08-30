Manuel zárja a VIDOR-t a Kossuth téren – mutatjuk a hétvégi programokat

Lassan befejeződik az idei VIDOR Fesztivál, de jó hír, hogy a zárónapra is maradtak kiváló programok. A Kossuth téren egy afrikai együttes után Manuel ad koncertet, a Bencs Villában Karády Katalin dalai csendülnek fel, de stand-up és filmvetítés is szerepel a kínálatban.

A VIDOR nagyszínpadán Manuel zárja a fellépők sorát

Fotó: vidor.eu

A VIDOR hétvégi programja

Nézzük a hétvégi kínálatot!

SZOMBAT

Móricz Zsigmond Színház

19 óra: Család ellen nincs orvosság, a Szolnoki Szigligeti Színház előadása, nagyszínpad

Bencs Villa

19.30: Pataki Szilvia Karády-estje

Kossuth tér

19 óra: Kanazoé Orkestra-koncert

Kanazoé Orkestra-koncert 20.30: Manuel-koncert

Manuel-koncert 22 óra: Így vagy tökéletes – filmvetítés

Continent színpad

17.30: No cnt’roll and Bluesman-koncert

VIDOR Kert

10.30: Az Apacuka zenekar koncertje

Az Apacuka zenekar koncertje 16 óra: A szépség és a szörnyeteg, az Eötvös gyakorló iskola diákjainak előadása

A szépség és a szörnyeteg, az Eötvös gyakorló iskola diákjainak előadása 22 óra: Tibi a hegyről-koncert

Tibi a hegyről-koncert 23 óra: DJ Németi

100 éves Patika udvara

18 óra: Beliczai Balázs stand up-estje

VASÁRNAP

Rózsakert Szabadtéri Színpad