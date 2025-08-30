augusztus 30., szombat

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Buliznál egy nagyot? Ma este a Kossuth téren a helyed, jön Manuel

Manuel ma este fél kilenctől felszántja a nagyszínpadot, s ebben számít a nyíregyházi közönségre is. A VIDOR Fesztivált a Kossuth téren a fialok nagy kedvence zárja.

Munkatársunktól

Az afrikai együttes koncertje után, 20.30-tól a fiatal generáció egyik legnagyobb kedvence, Manuel várja a közönséget – ebben az évben ő zárja a fellépők sorát a VIDOR nagyszínpadán. 

VIDOR
Ma este a VIDOR nagyszínpadán 20.30-tól Manuel ad koncertet
Fotó: vidor.eu

Ő zárja a VIDOR-t a Kossuth téren 

A zenész a 2019-es X-Faktor című tehetségkutató műsorban tűnt fel. Már a válogatóban saját dallal mutatkozott be Messziről jöttem címmel, majd a Mentorok házában mutatta be Ketten címmel dalát, amellyel bejutott az élő adásába. A Ketten a 11. helyen nyitott a Mahasz Single Top 40 listáján, míg a legtöbbet streamelt dalokat felvonultató slágerlistán a 9. helyen debütált. 

A műsorból a 4. élő adásban esett ki, de nem szomorkodott sokat, hiszen a Sziget Fesztivál szakmai stábjának döntése nyomán a versenyzők közül ő léphetett fel a következő évi rendezvényen.

2020-ban Az év felfedezettje és Az év hazai rap/ hip-hop albuma/hangfelvétele kategóriákban Fonogram-díjra jelölték. Az X-Faktort követő első saját dala 2020 márciusában jelent meg Elegem van címmel, amelyet élete azon időszaka inspirált, amikor fizikai munkákat végzett. 

A berobbanó kategória győztese

A Joy magazin Manuelt választotta a Social Media Award 2020-as #berobbanó kategóriájának győztesének. Ugyanebben az esztendőben Valkusz Milánnál közreműködött a Miért játszol?-ban, majd a VALMAR Visz a vérem nevezetű track-jében is szöveget vállalt, a T. Danny-vel közös Talán című kislemeze pedig az első helyre került a Mahasz Stream Top 40 elnevezésű slágerlistáján. Részt vett az RTL Klub Álarcos énekes című zenés show-jának második évadában, ahol negyedik lett. Ez a műsor inspirálta következő kislemezét, amely a Baby címet kapta. 2021-ben egy saját száma debütált: a Telepi srácok a VALMAR-ral készült, de a duó Éget a nap című zenéjében is kulcsszerepet játszott. 2022-ben hozta nyilvánosságra a Zombit, az első dalt az Idegen című nagylemezéről, mellyel sikerült ismét átütő sikert aratnia. 2023-ban adta ki az első nagylemezét, az Idegen-t, ami nemzetközileg is mérhető figyelmet kapott. Ma este fél kilenctől felszántja a VIDOR Fesztivál nagyszínpadát, s ebben számít a nyíregyházi közönségre is.

Nézegessen fotógalériákat az idei VODOR Fesztiválról, igazán változatos volt a programsor: 

Texas Tourist adott fergeteges koncertet a VIDOR Fesztivál keretében

Fotók: Sipeki Péter

VIDOR Fesztivál: lángoló mutatványok a tűzzsonglőröktől

Fotók: Sipeki Péter

 

Fenyő Miklós koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Mutatványosok varázsa a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

Szűcs Judith koncert a VIDOR-on

Fotók: Sipeki Péter

Élő szobor és mutatványosok a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs Villában

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

 

