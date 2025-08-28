augusztus 28., csütörtök

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Tervek, álmok, karrier és gyereknevelés: a sztárházaspár minden kérdésre őszintén válaszolt a Bencs Villában

Címkék#Vidor Fesztivál#Dallos Bogi és Puskás Peti#beszélgetés

Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi pontosan tudják, hogy mit szeretnének elérni, és mindenben maximálisan támaszkodhatnak egymásra. A VIDOR Fesztiválon a fellépés mellett egy beszélgetős műsorban is részt vettek.

Munkatársunktól
Jókedvű beszélgetés volt!

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

Az ország egyik legnépszerűbb művész házaspárja Puskás-Dallos Peti és felesége, Puskás-Dallos Bogi szerdán visszatértek Nyíregyházára – itt ünnepelték a 4. házassági évfordulójukat. 

A VIDOR emlékezetes marad a számukra

A VIDOR Fesztiválon este fél kilenctől a Volt öv évünk című musical-előadást adták elő, délután pedig a Bencs Villában a Többszemközt vendégei voltak. Kováts Dénessel beszélgettek karrierről, gyereknevelésről, és kiderült: mindketten pontosan tudják, hogy mit szeretnének elérni, és ebben maximálisan támaszkodhatnak egymásra. A beszélgetésről hamarosan egy hosszabb beszámolót olvashatnak.   

Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

 

 

 

