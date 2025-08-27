1 órája
Egy élő legenda lép ma fel a VIDOR-on: mindenkinek a Kossuth téren a helye!
Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi előbb a Bencs Villában válaszol Kováts Dénes kérdéseire, majd a nagyszínpadon adják elő a Volt öt évünk című musical-előadást. A VIDOR mai sztárfellépője Boban Marković és zenekara.
Elérkeztünk a VIDOR hatodik napjához és nem túlzás, ha úgy fogalmazunk: parádés a szerdai kínálat! A Kossuth téren egy igazi világsztár, Boban Marković lép fel, Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi előbb a Bencs Villában válaszol Kováts Dénes kérdéseire, majd a nagyszínpadon adják elő a Volt öt évünk című musical-előadást. Érdemes a VIDOR Kertet is felkeresni: különleges zenei mix vár a fesztiválozókra.
Világsztár a VIDOR Fesztiválon
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Roletti, avagy Jakab és János legendás barátsága – a TÁP Színház előadása
- 20.30: Volt öt évünk, Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi musical-előadása (Karinthy Színház)
Kossuth tér
- 19.30: Boban Marković-koncert
- 21.45: Tűzzsonglőrök
- 22 óra: Véletlenül írtam egy könyvet – filmvetítés
Bencs-villa
- 16.30: Többszemközt. Kötetlen beszélgetés Puskás-Dallos Bogival és Puskás-Dallos Petivel
Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpad
- 19.30: C, mint Cyrano, az Eklektika Színház előadása
VIDOR Kert
- 16 óra: Szorgos lány, lusta lány – a Majorka Bábszínház előadása
- 22 óra: Dumai Dunai-koncert
- 23 óra: DJ Yamina
Continent Színpad (városháza előtt)
- 17 óra: Elation State-koncert
- 18 óra: D’Allors-koncert
