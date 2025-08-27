augusztus 27., szerda

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Egy élő legenda lép ma fel a VIDOR-on: mindenkinek a Kossuth téren a helye!

Címkék#Vidor Fesztivál#VIDOR Kert#Boban Marković#koncert

Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi előbb a Bencs Villában válaszol Kováts Dénes kérdéseire, majd a nagyszínpadon adják elő a Volt öt évünk című musical-előadást. A VIDOR mai sztárfellépője Boban Marković és zenekara.

Munkatársunktól

Elérkeztünk a VIDOR hatodik napjához és nem túlzás, ha úgy fogalmazunk: parádés a szerdai kínálat! A Kossuth téren egy igazi világsztár, Boban Marković lép fel, Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi előbb a Bencs Villában válaszol Kováts Dénes kérdéseire, majd a nagyszínpadon adják elő a Volt öt évünk című musical-előadást. Érdemes a VIDOR Kertet is felkeresni: különleges zenei mix vár a fesztiválozókra.     

VIDOR
A VIDOR színpadán ma este Boban Markovic és zenekara
Fotó: vidor.eu

 

Világsztár a VIDOR Fesztiválon

Nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

Kossuth tér

  • 19.30: Boban Marković-koncert
  • 21.45: Tűzzsonglőrök
  • 22 óra: Véletlenül írtam egy könyvet – filmvetítés

Bencs-villa

  • 16.30: Többszemközt. Kötetlen beszélgetés Puskás-Dallos Bogival és Puskás-Dallos Petivel

Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpad

  • 19.30: C, mint Cyrano, az Eklektika Színház előadása

VIDOR Kert

  • 16 óra: Szorgos lány, lusta lány – a Majorka Bábszínház előadása
  • 22 óra: Dumai Dunai-koncert
  • 23 óra: DJ Yamina

Continent Színpad (városháza előtt)

  • 17 óra: Elation State-koncert
  • 18 óra: D’Allors-koncert
     

A közönség együtt énekelte az ismert dalokat az előadókkal

 A VIDOR Fesztiválon nagy sikert aratott az élőzenekaros gálakoncert. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben. 

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

 Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Egyedülálló digitális kiállítás a Sipeki Fotóstúdió és Galériában

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Első Emelet-koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Csáki Alexandra

Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

 

 

VIDOR Fesztivál 2025

