Egy élő legenda lép ma fel a VIDOR-on: mindenkinek a Kossuth téren a helye!

Elérkeztünk a VIDOR hatodik napjához és nem túlzás, ha úgy fogalmazunk: parádés a szerdai kínálat! A Kossuth téren egy igazi világsztár, Boban Marković lép fel, Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi előbb a Bencs Villában válaszol Kováts Dénes kérdéseire, majd a nagyszínpadon adják elő a Volt öt évünk című musical-előadást. Érdemes a VIDOR Kertet is felkeresni: különleges zenei mix vár a fesztiválozókra.

A VIDOR színpadán ma este Boban Markovic és zenekara

Fotó: vidor.eu

Világsztár a VIDOR Fesztiválon

Nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

17 óra: Roletti, avagy Jakab és János legendás barátsága – a TÁP Színház előadása

Kossuth tér

19.30: Boban Marković-koncert

Bencs-villa

16.30: Többszemközt. Kötetlen beszélgetés Puskás-Dallos Bogival és Puskás-Dallos Petivel

Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpad

19.30: C, mint Cyrano, az Eklektika Színház előadása

VIDOR Kert

16 óra: Szorgos lány, lusta lány – a Majorka Bábszínház előadása

Continent Színpad (városháza előtt)