Indul a fesztivál, kilenc napon át sztárok váltják egymást a VIDOR színpadain

Kilenc napig Nyíregyháza lesz a vidámság és a derű fővárosa: pénteken kezdődik a VIDOR Fesztivál. A város utcáin, terein mutatványosok szórakoztatják az arra járókat, a közönség a legjobb színházi előadások közül válogathat, a legkisebbeket bábosok, gyerekkoncertek várják, a színpadokon az ország legnépszerűbb együttesei és előadói váltják egymást, újra lesz filmvetítés a Kossuth téren, de természetesen finom ételekből és italokból sem lesz hiány. A VIDOR Falu valamennyi vendéglátója környezettudatos pohárban szolgálja ki a fesztiválozókat. Annak eredményeként, hogy a kulturális seregszemlét szervező Móricz Zsigmond Színház a megemelt kormányzati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően még soha nem fordíthatott ekkora összeget a programok megvalósítására, mint ebben az évben, mindenki megtalálhatja az ízlésének és életkorának megfelelő programot. Ezzel valóra válik a teátrum igazgatója, Kirják Róbert régi álma: a VIDOR mindenki fesztiválja lesz.

Kirják Róbert, a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színházi igazgatója

Fotó: Színház

Az a cél, hogy mindenki érezze magáénak a VIDOR Fesztivált

– Amíg a programsorozat középpontjában a világzene állt, a műfaj néhány száz kedvelője mellett csak azok érezhették valóban magukénak a fesztivált, akik eljutottak a színházi előadásokra. Én ezt igazságtalannak éreztem, ezért amikor igazgatóként lehetőségem nyílt arra, hogy változtassak a kínálaton, bővítettem a fellépők körét. Ennek immár több mint kilenc éve, és ugyan minden évben meghívunk világzenét játszó előadókat is, főként olyan népszerű, ismert együttesek, énekesek érkeznek a fesztiválra, akik esténként 6-8 ezer látogatót vonzanak a belvárosba.