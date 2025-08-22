augusztus 22., péntek

VIDOR

1 órája

Indul a fesztivál, kilenc napon át sztárok váltják egymást a VIDOR színpadain

Címkék#Vidor Fesztivál#gasztronómia#koncert#előadás

Ez elkövetkező kilenc napban a vidámságé lesz a főszerep Nyíregyházán. A VIDOR Fesztiválon mindenki megtalálhatja az ízlésének és életkorának megfelelő programot.

Száraz Anita
Indul a fesztivál, kilenc napon át sztárok váltják egymást a VIDOR színpadain

A fiatal korosztály egyik legnagyobb kedvence, T-Danny is fellép a VIDOR Fesztiválon

Fotó: Vidor.eu

Kilenc napig Nyíregyháza lesz a vidámság és a derű fővárosa: pénteken kezdődik a VIDOR Fesztivál. A város utcáin, terein mutatványosok szórakoztatják az arra járókat, a közönség a legjobb színházi előadások közül válogathat, a legkisebbeket bábosok, gyerekkoncertek várják, a színpadokon az ország legnépszerűbb együttesei és előadói váltják egymást, újra lesz filmvetítés a Kossuth téren, de természetesen finom ételekből és italokból sem lesz hiány. A VIDOR Falu valamennyi vendéglátója környezettudatos pohárban szolgálja ki a fesztiválozókat. Annak eredményeként, hogy a kulturális seregszemlét szervező Móricz Zsigmond Színház a megemelt kormányzati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően még soha nem fordíthatott ekkora összeget a programok megvalósítására, mint ebben az évben, mindenki megtalálhatja az ízlésének és életkorának megfelelő programot. Ezzel valóra válik a teátrum igazgatója, Kirják Róbert régi álma: a VIDOR mindenki fesztiválja lesz. 

VIDOR Fesztivál
Kirják Róbert, a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színházi igazgatója
Fotó: Színház

Az a cél, hogy mindenki érezze magáénak a VIDOR Fesztivált  

– Amíg a programsorozat középpontjában a világzene állt, a műfaj néhány száz kedvelője mellett csak azok érezhették valóban magukénak a fesztivált, akik eljutottak a színházi előadásokra. Én ezt igazságtalannak éreztem, ezért amikor igazgatóként lehetőségem nyílt arra, hogy változtassak a kínálaton, bővítettem a fellépők körét. Ennek immár több mint kilenc éve, és ugyan minden évben meghívunk világzenét játszó előadókat is, főként olyan népszerű, ismert együttesek, énekesek érkeznek a fesztiválra, akik esténként 6-8 ezer látogatót vonzanak a belvárosba

Az elmúlt évek egyértelműen bebizonyították, hogy jó volt ez az elgondolás, ennek ellenére maradt bennem egy kis hiányérzet. Bármennyire is szerettük volna, nem tudtuk ugyanis meghívni a fiatalok kedvenceit, ebben az évben viszont, a megemelkedett támogatásoknak köszönhetően erre is lehetőségünk nyílik. Manuel, a BSW és T-Danny is ennek a korosztálynak a képviselői, akik fiatal koruk ellenére óriási sztárok, s hatalmas a rajongótáboruk.

– Bízom benne, hogy a koncertjeikre nemcsak Nyíregyházáról és a környékről, de a távolabbi térségekből, akár a határon túlról is érkeznek majd fesztiválozók, hiszen itt ingyen hallgathatják meg a kedvenceiket, akiknek a koncertjeire máshol csak drága belépőkért juthatnának be – mondta Kirják Róbert, aki az újdonságokról is beszélt. 

A legnagyobb sztárok érkeznek Nyíregyházára

– Az idén a családi programok nagyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban: a VIDOR Kertben délutánonként bábszínházi előadások és gyerekkoncertek várják a kicsiket. Természetesen az idősebb generációra is gondoltunk: azt remélem, nagyon sokan nosztalgiáznak majd a hazai rock&roll hazai nagykövetével, Fenyő Miklóssal, a magyar diszkó koronázatlan királynőjével, Szűcs Judith-tal, vagy éppen az Első Emelettel. 

Fantasztikus élményt ígér a Queen Symphonic fellépése, kuriózum, hogy a Király testvérek, Viktor és Linda közös koncertet adnak, a legnagyobb külföldi sztár pedig Boban Marković, akit a világ minden fesztiválján tárt karokkal fogadnak és aki harmadszor tér vissza Nyíregyházára. 

– Az idei év egyik újítása, hogy tovább növeljük a koncertélményt: a nagyszínpad mellett két kamerával közvetítjük a produkciókat, amit plusz egy hatalmas LED-falon is láthatnak a nézők, azért pedig, hogy a hátul állók is jobban lássanak, megemeljük a színpadot. Idén először VIDOR nyitópartyt is rendeznek a főtéren, a lemezeket jól ismert DJ-k pörgetik: Sterbinszky, Mynea, Németi és Wik. Az elmúlt évek hagyományait követve ismét lesz ingyenes zenés színházi előadás a Kossuth téren – a Meseautót láthatja a közönség –, és visszatérnek a filmvetítések: az elmúlt 2-3 év hazai vígjátékainak legjavát láthatják a nézők a városháza előtt. A Bencs Villában és a Szindbádban irodalmi estek, s koncertek várják az érdeklődőket, de persze nem feledkezhetünk meg a színházi versenyprogramról sem. 

Visszatérő vendégként érkeznek a fesztiválra az ország legnépszerűbb társulatai és legnépszerűbb művészei. Láthatjuk mások mellett Liptai Klaudiát, Hernádi Juditot, Nagy Sándort, Csonka Andrást, Dobó Katát, Csuja Imrét, Mucsi Zoltánt, Udvaros Dorottyát, Puskás-Dallos Boglárka és Puskás-Dallos Peti pedig nemcsak egy nagyszínpadi előadásban szerepelnek, de a Bencs Villában egy beszélgetős esten is találkozhatunk a népszerű színész-énekes házaspárral.

A világsztár, Boban Markovic is koncertet ad Nyíregyházán
Fotó: Vidor.eu

– A színházi előadások kiválasztása mindig nagy felelősség, és kiváló visszajelzés, hogy a jegyek legnagyobb része pár nap alatt elfogyott, néhány belépőt lehet már csak kapni – mondta Kirják Róbert, akinek az idei meghívottak közül a Falusi Mariannal ás Gudics Mátéval, a Megasztár 7. évadának győztesével fellépő 32 tagú  Queen Symphonic a kedvence, és aki arra a legbüszkébb, hogy sikerül olyan sztárokat a VIDOR-ra hozni, mint amilyen a BSW, T-Danny, Fenyő Miklós és Boban Marković. – Azt gondolom, ők külön-külön is hívónevek lennének egy fesztiválon, az pedig igazi kuriózum, hogy pár napon belül Nyíregyházán láthatjuk-hallhatjuk őket.

(A fesztivál programjai megtalálhatók a vidor.eu oldalon.)  
 

 

