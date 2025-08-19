Elindult a visszaszámlálás: pénteken kezdődik a VIDOR!

Szinte hihetetlen, de az idei már a 24. olyan nyár, amitől egy párját ritkító kulturális kavalkáddal búcsúzik Nyíregyháza: augusztus 22-én, pénteken kezdődik a VIDOR Fesztivál, ami jövőre ünnepli majd fennállása 25. évfordulóját. Már csak pár nap, és a város terein, utcáin zenészek, mutatványosok szórakoztatják az arra járókat, a közönség a legjobb színházi előadások közül válogathat, a gyerekeket bábosok várják, de természetesen finom ételekből és italokból sem lesz hiány. Kilenc napig Nyíregyháza lesz a vidámság és a derű fővárosa, ahol mindenki megtalálhatja az ízlésének és életkorának megfelelő programot.

Az idei VIDOR Fesztivál egyik legnagyobb sztárja Fenyő Miklós lesz

Fotó: vidor.eu

Sztárok a VIDOR Fesztiválon

Visszatérő vendégként érkeznek a fesztiválra az ország legnépszerűbb társulatai, így a Játékszín, az Orlai Produkciós Iroda, a Nemzeti-, az Örkény-, a Thália-, a Győri Nemzeti Színház.

Láthatjuk mások mellett Liptai Klaudiát, Hernádi Juditot, Nagy Sándort, Csonka Andrást, Dobó Katát, Csuja Imrét, Mucsi Zoltánt, Badár Sándort, Udvaros Dorottyát, Puskás-Dallos Boglárkával és Dallos-Puskás Petivel pedig a Bencs Villában egy beszélgetős esten is találkozhatunk.

Koncertet adnak a fiatalok kedvencei: a BSW, Manuel és T-Danny, visszatér a fesztiválra a világsztár, Boban Markovic, de a hazai könnyűzene élet népszerű, jól ismert előadói is színpadra lépnek: Fenyő Miklós, Sub Bass Monster, Király Viktor és Linda, Szűcs Judith, illetve az Első Emelet is Nyíregyházára érkezik.