Indul a VIDOR

2 órája

Ma este indul a VIDOR, mutatjuk a pénteki programot

Érdemes délután Nyíregyháza belvárosa felé venni az irányt, és ráhangolódni az előttünk álló több mint egy hétre. A VIDOR nyitókoncertje egy igazi kuriózum: Queen-dalok szólalnak meg szimfonikus zenekar előadásában.

Munkatársunktól

A VIDOR nyitókoncertjén a Queen világslágereit hallhatjuk a Kossuth téren   

A VIDOR nyitókoncertjén a Queen világslágereit hallhatjuk a Kossuth téren
Fotó: vidor.eu
Fotó: vidor.eu

Mit láthatunk, hallhatunk ma a VIDOR Fesztiválon? 

Nézzük a mai kínálatot!

15 óra: Kiállítás a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek hobbi-munkáiból, Bencs Villa

17.30: Égen-földön Natacha, francia film, Krúdy Gyula Art Mozi

19 óra: A bűvös szék – a Karinthy Színház előadása, Móricz Zsigmond Színház, nagyszínpad

18.30: A fesztivál megnyitó-ünnepsége, Kossuth tér

19 óra: Queen Symphonic-koncert. A produkcióban fellép Falusi Mariann, Lőrincz Judit, Gudics Máté, közreműködik a Crazy Little Queen Tribute Band és a 32 tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Kossuth tér

22 óra: Dance&Piknik: VIDOR nyitóparty, Continent Wine&Like Café, Kossuth tér

22 óra: Fesztrock-koncert, VIDOR Kert

23 óra: Dj Vágó, VIDOR Kert

 

